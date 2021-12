Großburgwedel

Die katholische Gemeinde St. Paulus und die evangelische Gemeinde St. Marcus feiern am Donnerstag, 16. Dezember, eine ökumenische Andacht. In der Kirche der St.-Paulus-Gemeinde, im Mennegarten 2 in Großburgwedel, beginnt um 19 Uhr die musikalisch begleitete Feier zur Übergabe des Friedenslichtes aus Betlehem.

Das Licht, dass in der Geburtsgrotte Jesu entzündet wird, wird ab dem dritten Advent über die ganze Welt verteilt und erreicht so auch bei der Andacht die Gläubigen in Burgwedel. Das Entzünden und Weitergeben des Lichtes soll an die weihnachtliche Botschaft und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnern. Auch in Burgwedel ist es inzwischen zu einer beliebten Tradition geworden, das Licht an Nachbarn und Freunde weiterzugeben.

Anmelden können sich Interessierte unter Angabe des vollständigen Namens und der Telefonnummer aller Teilnehmenden unter anmeldung@st-paulus-burgwedel.de.

Von Alina Stillahn