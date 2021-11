Großburgwedel

„Wo ist St. Martin?“ – diese Frage hat viele Kinder vor der St.-Paulus-Kirche in Großburgwedel beschäftigt. Doch bevor sie am Mittwochabend mit ihren Laternen beim ökumenischen Umzug der beiden Gemeinden St. Paulus und St. Petri hinter St. Martin auf seinem Pferd loszogen, gab es erst einmal eine kleine Einführung per Video in die Geschichte des selbstlosen Heiligen.

Traditionell am Vorabend des Martinstags zogen in diesem Jahr laut den Veranstaltern etwa 400 Menschen hinter St. Martin von der Kirche St. Paulus über den Domfrontplatz, vorbei an den Musikern, über die Von-Alten-Straße bis hin zur St.-Petri-Kirche. Dort, wo es zu eng wurde, musste Maske getragen werden – und am Ende wurde die Geschichte von St. Martin gleich drei Mal nachgespielt, damit alle Kinder zuschauen und genug Abstand wahren konnten.

Tradition ist wichtig

Nach dem coronabedingt ausgefallenen Umzug im vergangenen Jahr freuten sich auch die sechsjährige Ida und ihre große Schwester Rieke über das Laternelaufen. Die beiden hatten eigens eine eigene Laterne gebastelt. Die von Ida musste aber zu Hause bleiben, denn Mutter Kristina hatte auf echte Kerze statt auf Klicklichter bestanden – der Tradition wegen. Die lange Großburgwedeler Tradition dieses Laternenumzuges betont auch Heike Feldmann, die das Pferd von St. Martin führt. „Wir gehen hier nicht Halloween, wir gehen St. Martin“, sagt sie.

Zur Galerie Am Mittwochabend ist St. Martin auf seinem Pferd durch Großburgwedel geritten – gefolgt von hunderten von Kindern, die ein Jahr lang ohne den traditionellen und beliebten Laternenumzug auskommen mussten.

St. Martin wurde in diesem Jahr von Andreas Schubert gespielt, der obendrein an diesem Tag noch Geburtstag hatte. Zwischen den Lichtern, die den Weg zu St. Petri leuchten, sangen ihm die Burgwedelerinnen und Burgwedeler zum Schluss noch ein Ständchen. Doch zuvor musste St. Martin – wie es die Legende besagt – selbstverständlich noch seinen Mantel mit dem armen Mann teilen, der auf den Stufen am Feuer saß.

„Laternen leuchten für alle“

„So ist das, wenn man teilt“, sagte St. Petris Pastorin Bodil Reller nach der Vorstellung an die Kinder gewandt. Auch an diesem Abend teilten sie die Lichter, weil nicht jeder eins dabei habe. „Die Laternen, die wir heute dabei haben, die leuchten für uns alle.“

Von Alina Stillahn