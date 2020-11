Großburgwedel

Die katholische St.-Paulus-Gemeinde hat für die Adventszeit ein ganz besonderes Programm aufgelegt: Wegen der Pandemie gibt es einen lebendigen Adventskalender. Die Gemeinde in Großburgwedel öffnet jeden Tag im Dezember ein Paulus-Türchen. Die verschiedenen Aktionen und Angebote finden unter Beachtung der Corona-Auflagen statt. Und es wird aktuell entschieden, ob die Veranstaltung an dem jeweiligen Tag stattfinden kann.

St.-Paulus-Gemeinde veranstaltet lebendigen Adventskalender

Los geht es am Sonnabend, 28. November, ab 16 Uhr mit einem kleinen Adventsbasar auf dem Kirchhof und anschließendem Gottesdienst ab 18 Uhr. Am ersten Adventssonntag, 29. November, geht das Programm ab 11 Uhr mit einem Gottesdienst und musikalischer Unterstützung der Kirchenband Flexibel weiter. Zum Start in die Woche laden Andrea Sloot, Anja Bünning und Ute Neuhaus am Piano für Montag, 30. November, ab 18.30 Uhr zu einer adventlichen Meditation ein.

Anzeige

An jedem Dienstag gibt es um 18 Uhr eine Messe mit Orgelbegleitung im Kerzenschein. Susanne Stärkel liest am Mittwoch, 2. Dezember, ab 16.30 Uhr Weihnachtsgeschichten für Kinder vor mit anschließendem Punsch. Einen Tag später lädt der Paulus-Chor ab 19.30 Uhr zum Singen von adventlichen Liedern ein. Eine musikalische Andacht erneut mit der Band Flexibel folgt am Freitag, 4. Dezember, ab 20 Uhr.

Gemeinde bittet um Anmeldungen

Familien treffen sich zum Nikolaus-Anspiel im Gotteshaus am Sonnabend, 5. Dezember, ab 17 Uhr. Danach gibt es ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche mit den Messdienern der St.-Paulus-Gemeinde. Den Abschluss der ersten Adventswoche bildet am Sonntag, 6. Dezember, ab 11 Uhr die Messe, gestaltet von Kindern und Jugendlichen der Gemeinde.

Die St.-Paulus-Kirche bittet um Anmeldungen im Pfarrbüro unter Telefon (05139) 4916 oder täglich von 18 bis 19 Uhr unter Telefon (01520) 7172439. Anmeldungen für den Folgetag sind nicht möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier