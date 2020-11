Großburgwedel

„Eigentlich feiern wir im Advent immer einen fröhlichen Familiengottesdienst. Aber das wird in diesem Jahr leider nichts“, sagt Bodil Reller, Pastorin der evangelisch-lutherischen St.-Petri-Kirche. Deshalb hat sie sich zusammen mit der Gemeinde überlegt, wie man Kindern und Familien „einen kleinen Gruß in dieser Zeit zukommen lassen kann.“ In den kommenden vier Wochen stehen immer sonnabends ein Säckchen oder eine kleine Tüte für Familien zum Abholen vor dem Gemeindehaus am Küstergang bereit. Die können jeweils in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr abgeholt werden.

Das Angebot gibt es nicht nur in Groß- sondern auch in Kleinburgwedel. Dort kann der Adventsgruß am Haus der Kirche abgeholt werden. Und das steckt in der Tüte: „Es ist etwas zum Lesen oder Vorlesen dabei und auch immer etwas zum Basteln,“ verrät Diakonin Elke Seidlitz.

Von Thomas Oberdorfer