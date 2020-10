Burgwedel

Es ist schon eine kleine Tradition geworden, dass die Kirchengemeinde St. Petri in den Herbstferien immer eine Kinder-Bibel-Woche organisiert. Doch in diesem Jahr musste sie ausfallen –zumindest in der gewohnten Form. „Das geht zu Corona-Zeiten einfach nicht“, sagt Pastorin Bodil Reller. Schließlich hatten sich sonst dafür viele Kinder im Gemeindehaus getroffen. Zu groß wäre die Ansteckungsgefahr gewesen. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen ein alternatives Programm an der frischen Luft entwickelt – die Naturerlebnistage. In beiden Ferienwochen geht es dabei für jeweils eine feste Gruppe an insgesamt drei Tagen auf eine Entdeckungstour durch die Natur.

Naturerlebnistage von St. Petri sind beliebt

Die Idee der Organisatoren fand viel Anklang. Insgesamt 45 Kinder wollten bereits in der ersten Ferienwoche daran teilnehmen – ausgeschrieben waren allerdings nur 20 Plätze. „Es ist überraschend, weil wir sehr spät mit Angebot dran waren“, sagt Reller. Doch die Pastorin freut sich über das große Interesse und hat gemeinsam mit ihrem Team die Anzahl der Plätze kurzerhand auf 30 erhöht. „Für die zweite Woche haben wir auch die Plätze aufgestockt“, sagt sie.

Taja (links) und Enya haben einen Tannenzapfen gefunden. Quelle: Lisa Höfel

Und für die Kinder gab es bereits in der ersten Woche viel zu entdecken. Während sie am ersten Tag einen Blumentopf bemalten sowie Blumenzwiebeln setzten, ging es am zweiten Tag in das Sprillgehege. Besonders Erik (8) kannte sich dort gut aus. „Mein Papa war bei den Pfadfindern“, erzählte er. Durch ihn habe er unter anderem erfahren, welche Baum- und Pilzarten es gibt. Daher war es nicht verwunderlich, dass er gemeinsam mit den gleichaltrigen Benet beim Sammeln von Naturmaterialien etwas genauer hinschaute. Dabei entdeckten die beiden unter anderem Harz und beleuchteten einen umgekippten Baum mit einer Taschenlampe.

Umfangreiches Programm für die Ferien

Viel Spaß beim Erkunden des Waldes hatten auch Taja (8) und Enya (9). „Es ist schön, hier zu sein“, waren sich die beiden Schülerinnen einig. Und auch der sechsjährige Theo hatte viel Freude. Für ihn war es das erste Mal, dass er das Sprillgehege erkundete. Neben dem Sammeln von Blättern, Tannenzapfen und Eicheln stand aber noch mehr auf dem Programm. „Wir haben Müll gesammelt, Taschen bemalt und ein Bodenbild aus Moos und Blättern gestaltet“, sagt Reller. Außerdem hatte Christian Dulce, Vorsitzender des Nabu Burgwedel und Isernhagen, mit den Kindern Schilfrohre für ein Insektenhotel zugeschnitten und über die Tierwelt im Wald informiert. „Es waren alle begeistert dabei“, berichtet die Pastorin.

Der sechsjährige Theo hat im Wald Eicheln gefunden. Quelle: Lisa Höfel

Zum Abschluss der Naturerlebnistage ging es für die Grundschüler an den Würmsee. Dort erkundeten sie vier Stationen des Erlebnispfades. Unter anderem gab es am Boot eine biblische Geschichte zu hören und am Kunstwerk bastelten die Kinder einen Traumfänger.

Laternenumzug fällt aus – aber jeder darf selbst losziehen

Wer aufgrund der hohen Nachfrage nicht an den Naturerlebnistagen teilnehmen konnte, aber dennoch etwas in der Natur erleben möchte, für den hat Reller noch Tipps. Eine Idee sei es, im Wald oder im Park Kastanien zu sammeln. „Daraus kann man dann Kastanienmännchen basteln“, sagt die Pastorin. Ebenfalls mit Kastanien und anderen Materialen aus der Natur wie Moos, Rinde oder Blättern lassen sich zudem verschiedene Bodenbilder legen. „Man kann auch jetzt schon Laternen vorbasteln“, sagt Reller.

Zwar muss auch der gemeinsame Martinsumzug der St.-Petri- und St.-Paulus-Gemeinde in Corona-Zeiten ausfallen, dennoch können die Kinder gemeinsam mit ihren Familien am Dienstag, 10. November, mit ihrer Laterne gehen. St. Martin wird nicht auf seinem Pferd durch die Stadt reiten, und auch die Martinshörnchen gibt es nicht. „Aber unser Bettler sitzt dann vor der Kirche“, berichtet Reller. „Es wird aber nur der Mantel geteilt.“ Ebenfalls anders als sonst organisiert die Gemeinde die Frühgebete im November. Statt Hunderte Leute in die Kirche und zum Frühstück einzuladen, werden nachmittags in der Kirche die Gebete der Friedenswoche gezeigt, die ein hannoverscher Fernsehsender aufnehmen wird.

Von Lisa Höfel