Großburgwedel

Wer in diesem Jahr nicht verreisen kann, aber trotzdem etwas an der frischen Luft unternehmen will, kann in Burgwedel auf Schatzsuche gehen. Junge Menschen aus dem Jugendkonvent der St.-Petri-Gemeinde haben sich für die Ferien eine Geocaching-Tour ausgedacht, die zu Stationen in Großburgwedel, Kleinburgwedel, Oldhorst und an den Würmsee führt.

„Das ist wie eine Schnitzeljagd“, erläutert Noa Schmalstieg vom fünfköpfigen Geocaching-Team das Konzept. Auf dem Smartphone in Google Maps oder über ein GPS-Gerät kann man die Koordinaten eingeben und sich so auf die Suche nach den Schätzen in Form von PET-Rohlingen machen. In den Rohlingen ist ein Logbuch versteckt, in das man sich eintragen kann. Zudem ist auf dem Zettel auch ein QR-Code zu finden, mit dem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer alternativ in ein digitales Logbuch eintragen können. Dann gilt es nur noch, das in jedem Schatz versteckte Rätsel zu lösen. „Wenn man alle Rätsel löst, kann man auch noch einen fünften Schatz finden“, sagt Schmalstieg.

Im Gemeindebüro gibt es eine Überraschung

Wer den letzten Schatz gefunden hat, der oder die kann sich dann im Gemeindebüro zu den üblichen Öffnungszeiten eine kleine Überraschung abholen. Alle Ziele seien mit dem Fahrrad gut zu erreichen, sagt Frederik Eden. Dabei sei es egal, ob man die Tour an einem Tag oder verteilt über mehrere Tage unternehme. Die Idee kam ihnen bereits im Frühjahr. Denn damals war noch nicht klar, wie sich die Corona-Situation entwickeln würde. Mit dem Geocaching wollen sie gerade jungen Menschen etwas Abwechslung in der Corona-Zeit bieten. „So kann man etwas mit Freunden zusammen machen und rauskommen“, sagt Eden.

Wer die Schätze gefunden hat, kann sich über den QR-Code digital in ein Logbuch eintragen. Quelle: Alina Stillahn

Abwechslung werden auch die 22-jährige Schmalstieg und der 20-jährige Eden bald haben. Die beiden fahren nächsten Donnerstag mit auf die traditionelle Schwedenfreizeit. Auch die musste im vergangenen Jahr ausfallen. Die Gemeinde bot dafür ein Ersatzprogramm.

Nun geht es anstatt zwei Wochen für elf Tage zum Paddeln – unter strengen Corona-Vorkehrungen. Die insgesamt 73 Jugendlichen und jungen Menschen sind für die Busfahrt in drei Gruppen aufgeteilt. Doch in Schweden werden sie die ganze Zeit an der frischen Luft verbringen – und vielleicht auch mal von Corona abschalten können, hofft Diakonin Elke Seidlitz.

Unter folgenden Koordinaten können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Schatzsuche begeben: Großburgwedel (52.4914576, 9.8551011), Oldhorst (52.4784832, 9.9130630). Kleinburgwedel (52.5121424, 9.8758383), Würmsee (52.5277484, 9.8499620). Diese werden auch auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Dort werden in den nächsten Tagen auch die Rätsel zu finden sein, aber versteckt.

Von Alina Stillahn