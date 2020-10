Großburgwedel

Ein weiterer kleiner Schritt zurück zur Normalität: Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es keine Abendmahlfeier mehr in der St.-Petri-Kirche in Großburgwedel, weil es dort viel zu eng ist. Doch die Not macht erfinderisch: Pastorin Bodil Reller lud am Sonntagvormittag ins Gemeindehaus ein. Als kleines Experiment sozusagen. Neun Gemeindemitglieder versammelten sich im Kreis rund um einen Tisch, um gemeinsam Oblate und Saft miteinander zu teilen und der Pastorin zuzuhören. Das Angebot stieß bei allen auf positive Resonanz.

Abendmahl im Gemeindehaus gelingt

Normalerweise wird das Abendmahl im Altarraum des Gotteshauses an der Straße Im Mitteldorf zelebriert. Die Gläubigen bilden dabei einen Kreis und fassen sich an. Am Ende der Feier kreist dann ein mit rotem Saft gefüllter Kelch durch die Reihen sowie ein Teller mit dem „Brot“. „In der Kirche ist es am Altar sowie im Gang viel zu eng“, sagte Reller. Dort könne nicht der nötige Abstand eingehalten werden, weshalb sich die Pastorin Gedanken gemacht hatte, wie es in Zeiten von Corona auch anders funktionieren könnte. Ihr Blick fiel auf den großen Saal im Gemeindehaus.

Anzeige

Pastorin Bodil Reller serviert Gemeindemitgliedern coronakonform roten Saft und Brot zum Abendmahl. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Und so reichte sie dort den Besuchern kleine Gläschen mit rotem Traubensaft, coronakonform mit Gummihandschuhen und Mundschutz, auf einem Tablett. Dazu gab es eine Untertasse mit einer Oblate. „Die Atmosphäre ist sehr schön gewesen“, sagte Christoph Scholz am Ende des Abendmahls erfreut. Es sei nach so langer Zeit sehr nötig gewesen, „weil das Abendmahl für den Zusammenhalt der Gemeinde wichtig ist“, sagte der 85-jährige Großburgwedeler.

Teilnehmer mussten sich telefonisch anmelden

Auch von Ilse-Marie Krull gab es viel Lob für die Pastorin. „Sie haben mit Tisch und Servietten alles sehr schön vorbereitet“, lobte die 68-Jährige, die zusammen mit den acht anderen Menschen eine kleine Gemeinschaft bildete. Die Großburgwedelerin hatte sich zu der Feier telefonisch bei der Pastorin angemeldet. „Es ist komisch, sich zum Abendmahl anzumelden“, stellte Reller fest, aber sie wollte wissen, wie es im Gemeindehaus angenommen wird.

Positive Rückmeldung gab es ebenfalls von Gemeindemitglied Renate Brockhaus. Indes vermissten die Burgwedelerin und ihr Mann Hans Peter das Im-Kreis-stehen am Altar und das gegenseitige Festhalten der Hände. Wegen der Ansteckungsgefahr sei diese Form nicht möglich. „Das ist uns klar“, sagte Renate Brockhaus, die sich fast zwei Jahrzehnte lang im Kirchenvorstand und auch als Vorsitzende in der St.-Petri-Gemeinde engagierte.

Gemeinde feiert Abendmahl wieder einmal im Monat

Das kleine Experiment sei ihr am Sonntag schließlich gelungen, bilanzierte Reller. „Es ist eine Version, die funktioniert“, sagte die Pastorin. Deshalb könne sie sich vorstellen, das Abendmahl – wie vor Corona – künftig wieder jeden ersten Sonntag im Monat zu feiern. „Mit Vorbehalt natürlich, denn wir wissen nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier