Großburgwedel

Ab Freitag, 5. Juni, ist die St.-Petri-Kirche in Großburgwedel wieder verlässlich an jedem Wochenende geöffnet. Ein Team von ehrenamtlichen Kirchenwächtern macht dies möglich. Die Kirche steht freitags, sonnabends und sonntags von 15 bis 17 Uhr offen und zudem noch sonnabends und sonntags zwischen 11 und 13 Uhr. „Wir laden dazu ein, in unserer Kirche für einen Moment zur Ruhe zu kommen“, sagt Pastorin Bodil Reller. Wer das Team der Kirchenwächter unterstützen möchte, kann sich im Gemeindebüro unter der Telefonnummer (05139) 6011 melden.

Lesen Sie auch

St. Petri sucht Kirchenwächter

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer