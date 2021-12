Großburgwedel/Kleinburgwedel

Weil die Plätze in der Kirche begrenzt und diese schon ausgebucht sind, bietet die St.-Petri-Gemeinde an Heiligabend Livestreams der Gottesdienste und Krippenspiele auf Youtube an.

Technisch begleitet hat das Streamen aus der Kirche Frederik Eden von der Evangelischen Jugend. „Das ist toll, dass so viele das Krippenspiel sehen können, dafür lohnt sich die Mühe“, findet er. Das Krippenspiel von Jugendlichen mit Friederike Nerge, Diakonin im Anerkennungsjahr, wird ab 16 Uhr live auf dem Youtube-Kanal Ev Ju Burgwedel übertragen. Es singen Elisa und Johanna, begleitet von Christian Conradi an der Orgel.

Generalproben wurden aufgenommen

Um 18 Uhr startet dann die Christvesper mit Pastorin Bodil Reller. Den Gesang übernimmt Sabine Baars. Christian Conradi spielt die Orgel. Lektorin ist Maren Dulce. Der Gottesdienst wird ebenfalls auf dem Youtube-Kanal übertragen.

Die Krippenspiele aus Kleinburgwedel, die von Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen vorbereitet wurden, sind bei der Generalprobe gefilmt worden. Ab dem 24. Dezember sind sie dann auf dem Youtube-Kanal Kirche Burgwedel abrufbar. Wer es nicht pünktlich vor den Livestream schafft, kann die Aufnahmen noch bis zum 27. Dezember sehen.

Für die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sind noch Plätze frei. Sie können unter www.stpetriburgwedel.church-events.de gebucht werden.

Von Alina Stillahn