Großburgwedel/Hannover

Die St.-Petri-Gemeinde unterstützt mit 1000 Euro aus einer Privatspende das Projekt „Keine Langeweile im Krankenbett“. Es soll Corona-Patientinnen und -Patienten etwas Abwechslung auf der Isolierstation in Krankenhäusern bringen.

Dazu erhalten sie Tüten zum Stricken, Häkeln, für Spiele, Malen oder Rätsel. Neben dem Handwerkszeug befindet sich darin unter anderem ein Gruß und etwas Süßes. Das Projekt wurde nun erst einmal im Friederikenstift in Hannover gestartet.

Gut gefüllt: Das sind die Tüten. Quelle: Andrea Hesse

Die Botschaft: „Wir sehen dich, wir denken an dich“

Dort war der Medizinstudentin Berenike Kircher aufgefallen, wie sehr die zumeist älteren Menschen auf der sogenannten Corona-Station unter der Isolation litten. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Freundin und Mitbewohnerin Friederike Nerge. Sie arbeitet als Praktikantin im Anerkennungsjahr in der St.-Petri-Kirchengemeinde und bei einem Diakonieprojekt in Burgwedel. Nach einer Umfrage unter den Patientinnen und Patienten schob sie das Projekt im Zuge ihres Praktikums an. „Die Botschaft ist: Wir sehen dich, wir denken an dich, auch wenn niemand sonst zu dir kommen darf“, sagt sie.

Sollte das Projekt gut ankommen, könnte es auf weitere Stationen ausgeweitet werden und damit laut Angaben des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen bei Bedarf auch nach Burgwedel kommen.