Eine strafrechtliche Aufarbeitung der Schuld und Verantwortung für den Tod von 28 Babys von Zwangsarbeiterinnen in Großburgwedel scheint 75 Jahre danach nicht mehr möglich zu sein. Ein Ermittlungsverfahren gegen eine hochbetagte Großburgwedelerin unter dem Verdacht, Mitwissende gewesen zu sein, hat die Staatsanwaltschaft Hannover jetzt eingestellt. Vier weitere Beschuldigte sind bereits tot und können daher nicht mehr verfolgt werden.

Strafanzeige wegen Verdacht des Mordes

Joachim Gottschalk aus Laatzen hatte im Oktober 2019 Strafanzeige wegen des Verdachts des Mordes erstattet: Einrichtungen wie die „Ausländerkinder-Pflegestätte“ in Großburgwedel werden im einschlägigen Standardwerk des Historikers und Politologen Raimond Reiter als „Tötungsstätten“ bezeichnet, die nicht nur für den kriegswirtschaftlichen Arbeitseinsatz der Zwangsarbeiterinnen ihre Funktion hatten, sondern auch in der nationalsozialistischen Rassenpolitik.

Mangels urkundlicher Belege über die „Ausländer-Kinderpflegestätte“ am Küstergang in Großburgwedel wandte sich die Strafverfolgungsbehörde an die Autoren des Buches „Geraubte Leben, Spurensuche: Burgwedel während der NS-Zeit“ mit der Bitte, Personen zu benennen, die für die Leitung des Heims verantwortlich waren. Bürgermeister, Ortsbauernführer und NSDAP-Ortsgruppenleiter in Personalunion war zur betreffenden Zeit Heinrich Wessarges, der laut Mitautor Jürgen Zimmer in Großburgwedel „alle Fäden in der Hand hatte“, nach Kriegsende aber Selbstmord beging. Ebenfalls längst verstorben sind eine Großburgwedelerin, die vermutlich kurzfristig im Januar 1945 als Heimleiterin fungierte (die hauptamtliche Heimleiterin konnte nicht ermittelt werden), der Hausmeister und der erste Nachkriegsbürgermeister, der nachträglich eine Sterbeurkunde für eins der gestorbenen Babys ausgefertigt hatte.

Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Die einzige noch lebende Beschuldigte ist Ellen Hennings, spätere Direktorin der Gemeinde Burgwedel. Ein einziges Mal will sie das Kinderheim in amtlicher Eigenschaft als Gemeindeangestellte betreten haben, um Lebensmittelkarten und Bezugsscheine abzugeben. Dabei habe sie keine Hinweise auf gezielte Tötungen festgestellt, stellt die Staatsanwaltschaft Hannover fest. Ein ausreichender Anfangsverdacht, der die Aufnahme von Ermittlungen gegen die Frau rechtfertigen könnte, bestehe deshalb nicht. Der Einstellungsbescheid erläutert: „Ein Untätigbleiben trotz Kenntnis von Sterbefällen wäre ihr ... nur dann als Mord durch Unterlassen vorzuwerfen, wenn sie rechtlich dafür einzustehen gehabt hätte, dass weitere Todesfälle vermieden werden.“ Hennings hatte sich selber 2008 als Zeitzeugin beim Volksbund gemeldet.

Weil sie aber weder Mitarbeiterin des von der Kreisbauernschaft eingerichteten Kinderheims noch mit dessen Leitung betraut gewesen sei, könne ihr Untätigbleiben allenfalls als unterlassene Hilfeleistung eingestuft, wegen Verjährung aber nicht mehr bestraft werden. Da weitere Ermittlungsansätze fehlten, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt.

