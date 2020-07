Auf einmal geht alles ganz schnell: Eigentlich sollte sich der Rat am 9. Juli noch einmal mit einer möglichen Öffnung des Freibads in Großburgwedel in den Sommerferien beschäftigen. Dennoch hat die Stadt in dieser Woche mit der Sanierung begonnen. Eine für Sonnabend geplante Demonstration wurde daraufhin abgesagt.