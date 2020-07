Großburgwedel

Schon am frühen Sonnabend kommen die ersten Besucher zur Grüngutannahme auf dem Großburgwedeler Bauhof. Die seit Mitte April geltende Änderung bei der Anlieferung – wer Grüngut abgeben will, muss es selbst in einen der Container befördern und kann es nicht, wie früher üblich, einfach auf der Freifläche abladen – bewerten Nutzer allerdings immer noch höchst kontrovers. Die Stadtverwaltung hatte indes auf heftige Kritik seitens der Bürger reagiert und nachgebessert.

Anlieferung mit Auto , Fahrrad und Schubkarre

Wer einen Garten oder ein Eigenheim mit angeschlossener grüner Parzelle sein Eigen nennt, der hat zu dieser Jahreszeit immer etwas zu tun: Rasen mähen, Unkraut jäten. Das dabei anfallende Grüngut muss entsorgt werden. Sonnabendvormittag scheint für viele der perfekte Moment dafür zu sein: Mit Autos, Fahrrad oder auch der Schubkarre bringen Gartenfreunde und Eigenheimbesitzer ihren Abfälle zum Bauhof am Pappelweg.

Darunter ist auch Axel Gerloff. Er ärgert sich über das neue Prozedere: „Meine Mutter ist 76. Und die soll die Säcke die Treppe hochschleppen und das Grüngut in den Container werfen? Das ist ein Unding für alle älteren Menschen.“ Aus seiner Sicht sollte eine Stadt ihren Bürgern mehr entgegenkommen und mehr und bessere Entsorgungsmöglichkeiten bereithalten. „Die Verwaltung möchte ja auch nicht, dass alle ihren Unrat wild entsorgen.“

Niedriger Container für Bewegungseingeschränkte

Gerade das Argument, dass es Senioren sehr schwerfällt, mit ihrem Grüngut beladen die Metalltreppe zu den zwei Meter hohen Containern hochzusteigen und die Gartenabfälle dann auch noch hineinzukippen, hatte die Stadt veranlasst, nachzubessern. „Die Verwaltung hat auf die Beschwerden reagiert und einen niedrigen Container zusätzlich und dauerhaft bereitgestellt, sodass auch für mobilitätseingeschränkte Personen eine gut erreichbare Möglichkeit besteht, das Grüngut abzuladen“, heißt es aus dem Rathaus. Dieser steht links neben den hohen Containern. Seine Bestimmung werde auch gut akzeptiert. „Nur von einzelnen Personen wird trotz fehlender Beeinträchtigungen versucht, diesen Container aus Bequemlichkeit zu nutzen.“

Lage am Container hat sich beruhigt

Grundsätzlich habe sich, so heißt es aus der Fachabteilung, „nach anfänglichen Schwierigkeiten in Kombination mit einer deutlich erhöhten Materialmenge in der Lockdownphase die Lage jetzt beruhigt.“ Sprich: Die langen Schlangen, die sich Ende April vor den Containern gebildet und für Wartezeiten von einer guten Stunde gesorgt hatten, sind vorbei. Um die Abläufe konstant zu verbessern, sind zwei weitere Treppen bestellt, sodass künftig vier statt zwei Personen gleichzeitig entladen können. „Wenn dann in der Nachcorona-Zeit sich auch zwei Personen auf den Treppen begegnen können, wird eine deutliche Beschleunigung der Entladevorgänge zu erwarten sein“, prognostiziert die Stadt.

„Der Platz ist jetzt viel sauberer“

Lydia Bleischwitz ist mit dem Fahrrad gekommen. Sie findet die neue Form der Abgabe gut: „Es ist viel sauberer hier jetzt. Sonst ist man ja doch mal in die Grünabfälle getreten.“ Als langjährige Camperin kenne sie auch andere Depots. „Wir waren auch schon häufig in Arnum, und da ist es mit den Containern schon lange so.“

