„Ja, aber ...“, ist die Antwort des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses auf den Vorschlag der Stadt, sich mit mehreren Ortsdurchfahrten für ein Tempo-30-Versuchsprojekt der Region zu bewerben. So ganz mochten die Kommunalpolitiker dem Ansinnen der Verwaltung nicht folgen. Sie gaben der Stadt zwar grünes Licht für eine Anmeldung, allerdings mit der Einschränkung, dass die Ortsräte der betroffenen Ortschaften die Sache noch abnicken müssen.

Land testet mit sechs Ortsdurchfahrten

Der Hintergrund: Vor drei Jahren startete das Land ein Modellprojekt für die Einführung von Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten, die zugleich Landesstraßen sind. Zahlreiche Bewerbungen gingen damals ein. Ausgewählt wurden am Ende sechs Straßen. In der Region Hannover gehört Garbsen dazu. Nun will die Region ein ähnliches Projekt für die Ortsdurchfahrten starten, die sich in ihrer Regie befinden. Das sind die Kreisstraßen. Während der Versuchsphase soll vor allem der Einfluss der Tempobegrenzung auf Unfallzahlen und Emissionen beobachtet und bewertet werden. Die Region fordert die Kommunen auf, sich mit ihren Straßen für das Projekt zu bewerben.

Engensen , Thönse und Wettmar könnten mitmachen

In Burgwedel wären das theoretisch die Ortsdurchfahrten von Groß- und Kleinburgwedel, Engensen, Thönse und Wettmar. Fuhrberg und Oldhorst stehen nicht zur Wahl, da sie an Landesstraßen liegen und deshalb nicht für das Modellprojekt der Region vorgeschlagen werden können. Und auch die Bewerbung von Groß- und Kleinburgwedel macht aus Sicht der Stadt wenig Sinn. Denn beide Ortsdurchfahrten werden derzeit saniert und die Arbeiten nehmen noch einige Zeit in Anspruch. Eine parallel laufende Untersuchung würde da – nach Ansicht der Verwaltung – wenig bringen.

Das sagen die Ortsbürgermeister

In den drei verbliebenen Ortsteilen stößt die Idee, sich für das Projekt zu bewerben, durchaus auf Zustimmung. Auf Nachfrage dieser Zeitung, können sich alle drei Ortsbürgermeister mit der Idee anfreunden. So ärgert es den Thönser Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr schon seit Längerem, dass „die Vorgabe von Tempo 30 vor der Grundschule kaum eingehalten wird.“ Sein Vorschlag: „Es wäre sicherlich einfacher, wenn es im ganzen Ort ein solches Tempolimit geben würde. Dann bräuchte es auch nicht an jeder Ecke ein Verkehrsschild, mit der geltenden Höchstgeschwindigkeit.“

Ähnlich sieht es auch sein Wettmarer Amtskollege Erwin Fette: „Wir haben im Ort viele Bereiche, die durch Tempo 30 sicherer gemacht werden könnten“, sagt er. Als Beispiele nennt er die „Hauptstraße am Einkaufszentrum. Da müsste mehr für die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern getan werden.“

Und auch Joachim Lücke, stellvertretender Ortsbürgermeister in Engensen hält die Einführung von Tempo 30 für sinnvoll. „Wenn man im Dorf mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann merkt man erst, wie schnell manche Autofahrer im Ort fahren. Das ist teilweise wirklich gefährlich“, sagt er und verbindet seine Einschätzung mit einer Forderung: „Wenn man in den Ortsdurchfahrten Schilder mit Tempo 30 aufstellt, dann muss die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung aber auch kontrolliert werden.“

Gemeinsame Sitzung der Ortsräte geplant

Die Stadt zumindest muss sich mit ihrer Bewerbung sputen. „Bewerbungsschluss ist Ende September“, sagte Bürgermeister Axel Düker in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Die Verwaltung wird alle drei Ortsteile bei der Region für das Projekt anmelden, mit der Anmerkung, dass die Zustimmung der Ortsräte noch eingeholt werden muss. Das – so die Überlegungen im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss – könnte auf einer gemeinsamen Sitzung der drei Gremien aus Engensen, Thönse und Wettmar geschehen.

