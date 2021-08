Frau Concilio, die Landesregierung hat den Eltern der jüngeren Schüler in Aussicht gestellt, dass alle Klassenzimmer bis zum Herbst mit Luftreinigungsanlagen ausgestattet werden. Und die Sache den Kommunen überlassen. Wie viel Arbeit bedeutete dieser „Ferienjob“ für die Stadtverwaltung?

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass es das Ziel der Stadt ist, die Sicherheit im Präsenzunterricht in den Schulen wie auch in der Betreuung in den Kindertagesstätten vor dem Hintergrund der Anforderungen der Pandemie zu unterstützen. Dies kann neben allen anderen Maßnahmen zur Hygiene der Einsatz von Luftreinigungsgeräten sein, um die Corona-Virenlast in der Raumluft zu reduzieren. Sowohl der Bund als auch das Land Niedersachsen haben sich entschieden, Fördermittel zur Unterstützung des zu erwartenden Finanzierungsaufwandes bereitzustellen.

Aufwendiger Zusatzjob in den Ferien: Christiane Concilio arbeitet an einem Vorschlag für die Ausstattung der Schulen und Kitas mit Luftreinigungsanlagen. Quelle: Martin Lauber

Die Umsetzung der Aufgabe erfordert die umfängliche Einbindung von Fachkräften aus verschiedenen Amtsbereichen des Hauses sowie eines externen Fachplaners, um die Erfordernisse und Möglichkeiten der einzelnen Gebäude für raumlufttechnische Anlagen zu prüfen. Es sind konkrete Vorschläge und Planungen zu den Umsetzungsmöglichkeiten sowie Kalkulationen des finanziellen Aufwandes – sowohl Investitionen wie laufende Kosten – für die politischen Gremien zu erarbeiten. Dies ist sorgfältig und verantwortungsbewusst umzusetzen, denn es geht um den Einsatz einer nicht unerheblichen Summe von Steuergeldern und auch um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Insoweit hat die Verwaltung nun eine sehr komplexe zusätzliche Aufgabe zu bewältigen, der sie sich gern stellt.

Hat die Stadt schon Fördergelder beantragt?

Die Beantragung der Fördergelder ist in Vorbereitung und wird diese Woche abgeschlossen werden. Auch dies ist eine sehr umfassende Aufgabe, da für jeden Standort einzelne Anträge zu stellen sind.

173 Räume sollen Lüftungsanlagen bekommen

Wie viele Klassenzimmer betrifft das überhaupt?

In der Stadt Burgwedel wurden für die im Rahmen der Förderung vorgesehenen Jahrgänge eins bis sechs insgesamt 85 Räume ermittelt. Für die ebenfalls zu berücksichtigenden Kindertagesstätten – Krippe, Kindergarten und Hort – wurden weitere 46 Räume festgelegt. Dazu kommen noch 22 Räume in den Kitas freier Träger. Die Kita Thönse sowie die Grundschule Fuhrberg sind mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Die Verwaltung hat zudem an den weiterführenden Schulen für die nicht in die Förderungsmöglichkeit einbezogenen Jahrgänge sieben bis zehn noch weitere 20 Räume für die Beratungen in den Gremien festgestellt.

Haben Sie schon einen Überblick, welche Technik eingesetzt werden müsste? Eignen sich aus Ihrer Sicht die vom Kultusminister vorgeschlagenen Fensterventilatoren oder automatisierten Fensterlüftungen?

Nach der bisherigen Einschätzung des Hauses sind insbesondere vor dem Hintergrund der energetischen Aspekte stationäre, raumlufttechnische Anlagen zu bevorzugen. Diese können in einem Zu- und Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung nicht nur für eine Reduktion der Corona-Virenlast und ausreichend Sauerstoff in der Raumluft sorgen, sondern ermöglichen auch einen geringeren Lüftungswärmebedarf im Gebäude, da die Räume im Winter nicht mehr über die Fenster belüftet werden müssen.

Automatisierte Fensterlüftungen und Fensterventilatoren wären nach meiner Einschätzung nur eine Unterstützung zur Verbesserung des regelmäßigen Lüftens. Nach bisherigen Erkenntnissen würden die bisherigen Lüftungskonzepte bei Einbau dieser Varianten ihre Gültigkeit behalten. Dies spiegelt sich auch in dem neuen Hygienekonzept des Landes für die Schulen wider, wonach nur bei Einsatz von raumlufttechnischen Anlagen eine zusätzliche Fensterlüftung nicht erforderlich ist. In der Folge ist eine Förderung vom Land oder Bund nach bisherigen Erkenntnissen nur bei schlecht lüftbaren Räumen, zum Beispiel mit Kippfenstern, möglich. Die Räume in den Schulen und Kitas der Stadt sind regulär lüftbar. Das hieße, dass hier keine Förderung für diese Maßnahmen zur Verbesserung des Lüftens zu erwarten wäre.

An den Burgwedeler Schulen können alle Klassen- und Kita-Räume regulär gelüftet werden, „sodass hier keine Förderung für diese Maßnahmen zur Verbesserung des Lüftens zu erwarten wäre“, sagt die Erste Stadträtin Christiane Concilio. Quelle: Symbolfoto: Gregor Fischer

Sind Geräte und Handwerker dafür denn kurzfristig verfügbar? Und bedarf es zuvor auch noch einer Ausschreibung?

Da sich derzeit landes- und bundesweit die Kommunen als Schul- oder Kita-Träger dieser Aufgabe widmen, ist mit zeitlichen Verzögerungen in der Beschaffung und Umsetzung zu rechnen. Es sind natürlich Ausschreibungsregularien zu berücksichtigen; hier sind möglicherweise die besonderen Regelungen zur Beschaffung in der Corona-Pandemie hilfreich.

Was ist aus Ihrer Sicht der realistische Zeitpunkt, bis in den Burgwedeler Schulen in allen betreffenden Klassenzimmern Filteranlagen laufen?

Dies kann ich derzeit nicht einschätzen, die dafür maßgeblichen Ermittlungen und Gespräche werden in den nächsten 14 Tagen erfolgen. Bis dahin sind einige weitere Aspekte der Gebäude zu überprüfen. Die Verwaltung arbeitet sehr intensiv an dieser Aufgabe und wird die Gremien und auch die Öffentlichkeit bei weiteren Entwicklungen informieren. Mit einer Umsetzung zum Schuljahresbeginn ist nicht zu rechnen.

Von Martin Lauber