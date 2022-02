Großburgwedel

Die Stadt Burgwedel reagiert auf den Fachkräftemangel in den Kitas – sie hat nun ein neues Aufnahmekonzept für die Kindergartengruppen vorgestellt. Demnach soll jedem Kind bis zum Mittag ein festes Betreuungsangebot gemacht werden. Danach soll genau angepasst an die täglichen Arbeitszeiten der Eltern eine Betreuung möglich sein. Das neue Konzept könnte – sofern die Politik zustimmt – bereits ab dem ersten August zum neuen Kita-Jahr gelten.

Burgwedels Erste Stadträtin, Christiane Concilio, stellte die Neuerungen am Donnerstagabend im Kinder- und Jugendausschuss vor. Demnach wird den angemeldeten Kindern bis 13 Uhr eine feste Betreuung angeboten. Ab dem Mittag soll dann die Betreuung nur an den Tagen geleistet werden, an denen die Eltern tatsächlich arbeiten. Das können laut Concilio zwei, aber auch fünf Tage sein. Das heißt für die Kinder: Sie könnten in Teilen in neu zusammengesetzte Kita-Gruppen kommen. In der Regel soll die Betreuung bis 16 Uhr dauern. Den Eltern soll aber kein Nachteil entstehen, wenn ein Kind bis 17 Uhr bleiben muss. Auch die Fahrtzeiten der Mütter und Väter von der Arbeit zur Kita sollen berücksichtigt werden. Zudem prüft die Stadt, ob sie auch Betreuungsangebote am Abend anbieten könnte.

Manche Familien brauchen nur tageweise längere Betreuung

Bislang werden die Kinder zu festen Betreuungszeiten – in der Regel bis 17 Uhr – an allen fünf Tagen der Woche betreut. Doch eine Erkenntnis der Verwaltung auch aus der Corona-Zeit ist: Manche Familien brauchen nur tageweise eine längere Betreuung. Durch mehr Flexibilität erhofft sich die Verwaltung auch mehr Verlässlichkeit. Zu Anfang des Jahres musste etwa die Kita Großburgwedel I ihre Betreuungszeiten drastisch kürzen. Doch nicht nur sie ist betroffen. „Wechselweise – je nach konkreter Personalsituation – gab und gibt es solche Kürzungen in Kitas in allen Ortsteilen“, sagt Concilio.

Der Fachkräftemangel trifft auch Burgwedel – das machte sich zum Beispiel zu Anfang des Jahres in der städtischen Kita Großburgwedel I drastisch bemerkbar. Quelle: Alina Stillahn (Archiv)

Derzeit hat die Stadt zehn Stellen ausgeschrieben. Seit 2019 bietet die Verwaltung gemeinsam mit der Pestalozzi-Stiftung eine berufsbegleitende Ausbildung mit Bezahlung für Erzieherinnen und Erzieher an. Doch gerade die geburtenstarken Jahrgänge gingen nun in Rente. „Es kommen nicht genügend Menschen nach“, sagt Concilio. Auch über Zeitarbeitsfirmen habe man schon versucht, dem Personalmangel etwas entgegenzusetzen. Zudem sei man im Gespräch mit Erzieherinnen und Erziehern, die bereits in Rente sind.

Wenig Nachfrage nach Vollzeitstellen

Ungelernte Kräfte einzustellen sei meistens auch keine Option. „Wir sind gebunden an bestimmte fachliche Qualifikationen“, sagt Concilio. Ein weiteres Problem: Es gebe wenig Nachfrage nach Vollzeitarbeitsstellen, und weil die Beschäftigten in den Kitas häufig selbst familiär gebunden seien, könnten nur wenige nachmittags arbeiten. Die Verwaltung setzt nun darauf, dass die Erzieherinnen und Erzieher nur an bestimmten Wochentagen nachmittags eingesetzt werden, um die Arbeit attraktiver für neue Bewerberinnen und Bewerber zu machen.

Im Lauf des März soll das Konzept mit den Beiräten der Kindertagesstätten abgestimmt werden. Im Mai könnte bereits der Rat über das Vorhaben abstimmen. Unterdessen könnte sich die Forderung von SPD und Grünen nach einem Stadtelternrat auch für Kitas konkretisieren. Zwar wurde der Vorschlag im Rat abgelehnt. Doch Concilio sucht bereits nach Räumlichkeiten für eine Veranstaltung, zu der alle Elternräte eingeladen werden sollen, um sich über die Bildung eines Stadtelternrates auszutauschen.

Von Alina Stillahn