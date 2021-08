Burgwedel

Im Frühsommer 2016 erreichte die damals sogenannte Flüchtlingswelle in Burgwedel ihren Höhepunkt. Nach der Grenzöffnung Anfang September 2015 war die Zahl der Schutzsuchenden in der Stadt binnen weniger Monate auf 480 Geflüchtete hochgeschnellt. Heute, fünf Jahre später, hat sich dieses Rekordlevel fast halbiert. Aktuell hat die Kommune 248 Menschen in ihrer Obhut.

Der Zuzug von Asylsuchenden ist seit Schließung der EU-Außengrenzen überschaubar geworden. Von 2017 bis 2019 ging die Zahl der Zuweisungen zurück. Nun steigen diese wieder leicht. Seit Beginn dieses Jahres sind 14 Menschen neu aufgenommen worden. Mit den rückläufigen Zahlen hat sich auch das Tätigkeitsprofil der Sozialarbeiter im Rathaus verändert. Diese verstehen sich mittlerweile als Ansprechpartner für Burgwedelerinnen und Burgwedeler in sozialen Notlagen, die keinen Migrationshintergrund haben. Hierfür sind nun mehr Kapazitäten vorhanden.

Hunderte Flüchtlinge machen sich am 4. September 2015 in Ungarn zu Fuß auf dem Weg nach Westen. Quelle: Zoltan Balogh/dpa (Archiv)

Keine Engpässe bei der Unterbringung

Burgwedel ist eine der wenigen Kommunen, die die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge komplett in eigener Regie bewältigen. Statt Massenunterkünfte von externen Trägern betreiben zu lassen, wurde das Gros der Asylsuchenden vom Team Sicherheit und Ordnung dezentral untergebracht. Um die Betreuung der Geflüchteten kümmerte sich ein Team von vier Sozialarbeitern.

Eine dieser Stellen ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Heute kümmern sich die Sozialarbeiter zu dritt um 248 Geflüchtete, die sich auf 20 stadteigene Unterkünfte sowie neun von Privat angemietete Wohnungen verteilen. Die meisten der 2015 und 2016 geschlossenen Mietverträge mussten wegen der rückläufigen Zahlen nicht verlängert werden. Vor genau fünf Jahren hatte die Stadt noch 36 Häuser und Wohnungen angemietet – viermal so viele wie jetzt. Darüber hinaus betreuen die Sozialarbeiter zugezogene Geflüchtete aus anderen Kommunen.

Die frühere Unterkunft an der Bruchstraße in Wettmar dient längst nur noch als Möbellager für die übrigen städtischen Unterkünfte. Quelle: Martin Lauber

„Auf dem Schirm“ behält das Team auch jene 157 Personen, denen der Absprung auf den privaten Wohnungsmarkt bereits gelungen ist. Eine eigene Wohnung ist eines der vier Integrationsziele, die sich die Sozialarbeiter als Maßstab einer gelungenen Integration gesetzt haben. Die weiteren sind ein fortgeschrittenes Sprachniveau von mindestens A2, soziale Integration und eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhaltes. Einzelpersonen mit einem solchen Profil wanderten häufig in andere Städte ab, während die meisten jungen Familien mit Kindern lieber in Burgwedel blieben, berichtet Sozialarbeiterin Frauke Paschen. Bei der Wohnungssuche hätten diese allerdings einen schweren Stand.

Wer arbeitet, wer muss noch in den Sprachkurs?

In Kleinburgwedel baute die Stadt ein Mehrfamilienhaus, dessen Wohnungen Flüchtlingen, später aber auch anderen Mietern zur Verfügung stehen sollen. Bezugsfertig war das Gebäude an der Wallstraße im Jahr 2018. Quelle: Martin Lauber

Meist sind es Helferjobs, selten ist es eine Anstellung im erlernten Beruf: Von den 267 erwerbsfähigen erwachsenen Geflüchteten, die von den Sozialarbeitern betreut werden, haben 93 eine feste Stelle. 13 Frauen und Männer absolvieren nach Angaben der Stadt eine Ausbildung. 22 Geflüchtete qualifizieren sich gerade in unterschiedlichen Maßnahmen, zum Beispiel, um den Schulabschluss nachzuholen. 19 absolvieren einen Integrations- und fünf weitere einen Sprachkurs. Gleichzeitig haben 50 der hier lebenden Geflohenen ihren ersten Sprachkurs noch vor sich. Rund 60 verfügen über ein Sprachniveau von A1 (niedrig), mehr als 70 konnten zusätzlich den Integrationskurs erfolgreich abschließen. Ebenso viele haben mit dem B1- und B2-Abschluss eine Zugangsberechtigung für die Aufnahme einer Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Ohne Arbeit stehen im Augenblick 108 der Geflüchteten in Burgwedel da. Als Gründe dafür nennt die Stadtverwaltung lange Wartezeiten zwischen Kursen (33), das Warten auf einen Arbeitsplatz (29), Kinderbetreuung (21) oder Krankheit (14). Für jeden Zehnten seien aber auch fehlende Motivation, Perspektivlosigkeit oder der Entzug der Arbeitserlaubnis die Ursache.

Ehrenamtliche willkommen

In den kommenden Monaten erwartet die Stadt die Ankunft von vier Flüchtlingsfamilien mit insgesamt 15 Personen. „Es wäre schön, wenn es Burgwedeler gäbe, die diese Familien ehrenamtlich eine Zeit lang begleiten könnten“, appelliert die Erste Stadträtin Christiane Concilio. Es gehe vor allem darum, den Schutzsuchenden in der ersten Zeit bei der Bewältigung des Alltags zu helfen, erläutert Andrea Stroker, Leiterin des Ordnungsamtes. Interessenten könnten unter der E-Mail-Adresse Fluechtlingsberatung@burgwedel.de Kontakt aufnehmen und sich auf die volle Unterstützung der hauptamtlichen Flüchtlingsbetreuer verlassen.

Von Martin Lauber