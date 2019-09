Burgwedel

Lange Risse im Asphalt, dazu Schlaglöcher – die Heidbergstraße in Kleinburgwedel und die Straße Schrieberwisch in Fuhrberg sind in die Jahre gekommen. Anfang Oktober rollen deshalb die Baumaschinen an, um beide Straßen instandzusetzen. Geplant ist, die Asphaltdecken zu erneuern. Wichtig für die Autofahrer: W...