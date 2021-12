Wettmar

Die Parksituation rund um den Dorfplatz in Wettmar ärgert die Ortspolitiker schon lange: Dauerhaft abgestellte Anhänger, Lastwagen sowie Wohnwagen und -mobile blockieren an der Bruchstraße und am Meitzer Weg die Parkplätze. Insbesondere bei Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus steht den Besucherinnen und Besuchern dann nicht ausreichend Fläche zum Parken zur Verfügung. Eine Besichtigung des Ortsrates und der Stadt hatte Anfang Dezember ergeben, dass mehr Parkraum durch Schrägparkbuchten wegen der Bäume nicht umsetzbar ist. Deshalb denkt die Stadt nun über eine Parkerlaubnis nur für Autos nach.

Langzeitparker, wie hier der abgestellte Wohnwagen, blockieren Parkplätze rund um den Dorfplatz in Wettmar. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Mehr Parkraum am Dorfplatz ist nicht umsetzbar

Bei dem Rundgang um den Dorfplatz haben die Politiker und Burgwedels Bauamtsleiter Oliver Götze akribisch den Zollstock angelegt. Und stellten fest, dass der Abstand von 2,5 Metern für schräge Einstellplätze nicht ausreicht. „Deshalb bleiben wir beim Längsparken“, sagte der Bauamtsleiter bei der Ortsratssitzung am Montagabend – und beantwortete zugleich eine Anfrage von Ortsratsmitglied Erwin Fette (Grüne) zum aktuellen Stand der Dinge. Eine Möglichkeit aber zu Verbesserung der Parksituation sieht Götze darin, dort nur noch das Abstellen von Autos zu erlauben.

Die Stadt müsse das nun prüfen. Er wies auch darauf hin, dass zudem zwei Laternen sowie eine Box mit Streumaterial am Dorfplatz dauerhaft Parkbuchten versperren. Das Umsetzen der Laternen sei aber mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Als unbefriedigend sieht der Ortsrat auch die Situation am Kösterweg an. Die Ortsfeuerwehr hat dort zwar separat ausgewiesene Parkplätze. Trotzdem ist die Ausfahrt über den Kösterweg wegen der geparkten Fahrzeuge bei Einsätzen problematisch. Bereits bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt ließ die Region die Einmündung des Kösterweges zur Hauptstraße aufpflastern, um den Weg für Kinder sicherer zu machen. Doch nach wie vor führt die schmale Fahrbahn des Weges und die Möglichkeit, beidseitig zu parken, immer wieder zu unübersichtlichen Situationen. „Der Kösterweg ist ein endloses Thema“, stellte Götze fest. Bei einem Vollausbau seien dann auch Beiträge für alle Wettmarer fällig.

Umbau Kösterweg hat hohe Priorität

Ein Umbau des Kösterwegs – darin sind sich die Politiker einig – würde insbesondere für Schulkinder mehr Sicherheit bringen. Darin pflichtete ihnen auch Bauamtsleiter Götze bei: „Allein die Verbreiterung des Fußweges von zwei auf 2,5 Meter, würde was bringen.“ Die Kinder seien nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern auch mit dem Fahrrad oder dem Roller – und das brauche Platz. Der Ortsrat sprach sich auch an der Ecke Kösterweg und Meitzer Weg für eine Aufpflasterung für Fußgänger aus sowie für Schilder für Radfahrer. „Das hat hohe Priorität, weil sich jeden Morgen wie in einem Trichter, die Kinder auf dem Kösterweg aus dem nördlichen Bereich des Dorfes treffen“, sagte Ortsbürgermeister Michael Kranz. Da sei richtig was los.

Von Katerina Jarolim-Vormeier