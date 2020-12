Großburgwedel

Mit dem Berkhopsfeld markiert eine eher schmucklose Straße den westlichen Ortsrand von Großburgwedel. Auf der einen Seite die Rossmann-Zentrale und das große Lager vom Logistiker Fiege, auf der anderen Seite freies Feld. Bäume gibt es nicht. Das soll sich nun ändern: Die Stadt schlägt vor, den Randbereich der östlichen Seite der Straße neu zu gestalten. Gewünschter Nebeneffekt des Plans: Lkw-Fahrern soll die Möglichkeit genommen werden, dort ihre Anhänger und Auflieger abzustellen oder die Straße als Rastplatz zu benutzen.

Baumaßnahme kostet 58.000 Euro

Der Plan aus dem Rathaus: Auf der östlichen Seite des Berkhopsfelds werden 15 Baumscheiben angelegt und mit jungen Eichen bepflanzt. So soll der Seitenstreifen strukturiert und Autofahrern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Fahrzeuge in den entstehenden Parklücken abzustellen. Der Raum zwischen zwei Baumscheiben wird allerdings nicht ausreichen, um dort Lastwagen zu parken. 58.000 Euro will sich die Stadt die Maßnahme kosten lassen, die auch gleichzeitig einen „Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas in diesem baumlosen Straßenverlauf leistet“, wie die Verwaltung in ihrem Antrag an die Gremien formuliert.

Anzeige

Im Vorfeld hat die Stadt das Vorhaben bereits mit den beiden großen Anliegern der Straße abgeklärt. Sowohl Rossmann als auch Fiege gaben „ihre grundsätzliche Zustimmung zur Umgestaltung“, wie es in der Verwaltungsvorlage weiter heißt.

Kein schöner Anblick: Der Untergrund von dicken Brummis aufgewühlt, dazu jede Menge Abfall - so sieht es derzeit in der Straße am Berkhopsfeld aus. Quelle: Thomas Oberdorfer

Müll und Kothaufen umgeben den Straßenrand

Und auch die Kommunalpolitiker im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wie auch im Ortsrat Großburgwedel stimmten dem Plan einstimmig zu – der Verwaltungsvorschlag ging ihnen allerdings nicht weit genug. „Das Problem ist auf der westlichen Seite des Berkhopsfelds doch noch viel größer“, erklärte Rolf Fortmüller ( CDU). Der Großburgwedeler Ortsbürgermeister sagte weiter: „Dort parken die Brummis halb auf der Straße und halb auf dem Feld. Die schweren Wagen wühlen den ganzen Untergrund auf.“ Außerdem gehen einige der Lkw-Fahrer alles andere als pfleglich mit der Umwelt um, so der CDU-Politiker und nannte Beispiele: „Da wird der Müll einfach aus den Autos geworfen und Kothaufen säumen den Straßenrand.“

Eine Praxis, der die Straßenverkehrsordnung eigentlich einen Riegel vorschiebt. Eine durchgezogene Linie begrenzt die Straße Berkhopsfeld auf der westlichen Seite. Die darf nicht überfahren werden – weder von Autos, noch von Lkw. Damit ist dort das Parken im Seitenbereich verboten. Eine Vorschrift, an die sich aber viele Lkw-Fahrer nicht halten.

Baubeginn für Anfang 2021 geplant

„Wir müssten den ruhenden Verkehr in dem Bereich stärker überprüfen. Aber das kollidiert mit unseren Arbeitszeiten“, erklärte Bauamtschef Oliver Götze. Vor allem in den Abendstunden ist die Straße als Rastplatz bei Fahrern von Lkw beliebt. Eine Lösung dieses Problems ist derzeit noch nicht in Sicht. Nun sollen erst einmal die 15 Eichen für die östliche Seite des Berkhopsfelds kommen. Baubeginn ist für Anfang 2021 geplant. Zuvor muss noch der Verwaltungsausschuss der Vorlage abschließend zustimmen. Das aber dürfte nach den Abstimmungsergebnissen im Ausschuss und im Großburgwedeler Ortsrat reine Formsache sein.

Von Thomas Oberdorfer