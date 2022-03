Großburgwedel

Insgesamt 80.000 Euro sollen noch in diesem Jahr an die Burgwedeler Sportvereine gehen. So sieht es ein Antrag von SPD und Grünen vor, der jetzt die erste Hürde im Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur nahm: Die Politikerinnen und Politiker stimmten einstimmig für den Vorschlag. Die Aufteilung des Förderbetrages soll dann durch den vom Sportring erarbeiteten Schlüssel für die Sportstiftungsgelder erfolgen. Die werden laut Gruppenchef Joachim Lücke (SPD) dann für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen, Kinder- und Jugendarbeit und Übungsleiter zur Verfügung gestellt.

Denn die Zinserträge der Sportstiftung, die eigentlich an die Vereine verteilt werden, sind wegen der Nullzinspolitik komplett weggebrochen – und das stellt insbesondere die kleineren Vereine vor große Schwierigkeiten. Große Investitionen sind häufig nicht mehr möglich, so etwa beim Thönser Sport- und Spielverein. So manchem Verein machen zusätzlich die coronabedingt sinkenden Mitgliederzahlen und Beiträge Sorgen.

„Vereine haben eine lange Tradition“

Bereits im vergangenen Sommer hatte die damalige Gruppe aus SPD, WEB und Die Partei daher einen Antrag auf Unterstützung der Vereine gestellt, der dann in den Sportausschuss überwiesen wurde. „Die Vereine unserer Stadt haben eine lange Tradition“, sagte Joachim Lücke (SPD) nun in der ersten Sitzung des Ausschusses. Die Pandemie habe gezeigt, dass viele Vereine nicht über genug Geld verfügten und durch Austritte von Mitgliedern Beitragszahlungen ausblieben. Zuletzt hatte die Sportstiftung noch jeweils ein Viertel der üblichen Summe verteilt, schließlich war aber auch die letzte Reserve verbraucht.

Förderung vorerst nur für 2022

Die Förderung soll aber erst einmal nur für das Jahr 2022 gelten. Die Sportstiftung werde in der Zwischenzeit ein neues Konzept erarbeiten, so Lücke, der selbst Mitglied im Kuratorium der Stiftung und Vorsitzender des TSV Engensen ist. „Die Sportstiftung hat sich schon darüber Gedanken gemacht.“ Derzeit würden dazu Gespräche geführt. Man sei sich einig, dass das Geld so angelegt werden solle, dass die Stiftung wieder etwas an die Vereine ausschütten könne. Die Förderung grundsätzlich beizubehalten, wie sein Parteikollege Joachim Schluckebier-Risse vorschlug, traf daher eher auf eine ablehnende Haltung unter den Politikerinnen und Politikern.

„Stadt hat Vereine nie allein gelassen“

CDU und FDP war dabei wichtig zu betonen, dass die Stadt viel für die Sportvereine tue. „Die Stadt Burgwedel hat die Sportvereine nie allein gelassen“, sagte Babette Zühlke-Thümler (CDU). Nach wie vor unterstützt die Stadt Investitionen der Vereine mit 10 Prozent der Summe. Auch die Sportstätten stellt sie kostenlos zur Verfügung.