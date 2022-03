Großburgwedel

Ab Montag macht der Bauhof die öffentlichen Spielplätze wieder fit für die kommende Saison. Den Anfang macht dabei der Drachenspielplatz im Amtspark in Großburgwedel. Dort muss nicht nur der Sand ausgetauscht werden, der „Drachenkopf“ soll neue Platten bekommen und das Kletternetz am „Drachenschwanz“ ersetzt werden.

Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten von 13.000 Euro für die Renovierung des Spielplatzes. Bereits seit Mitte Januar ist laut Martin Riessler, bei der Stadt unter anderem verantwortlich für die Spielplätze, ein Teil der Fläche abgesperrt. Die seitlichen Platten am Drachenkopf seien marode gewesen, daher habe die Stadt sie abmontiert und zum Hersteller geschickt. Dieser habe so passgenau neue Platten fertigen können.

Momentan ist der Drache „kopflos“: Die Platten am Drachenkopf waren marode und müssen ausgetauscht werden. Quelle: Sandra Köhler

Neben den Reparaturarbeiten wird laut Stadt auf dem Spielplatz auch der gesamte Fallschutzsand von etwa 100 Kubikmetern ausgetauscht. Das geschehe aber längst nicht auf allen Spielplätzen, so Riessler. Jährlich tauschten sie zwar den Sand in den Kisten, wo kleine Kinder spielten, den Sand anfassten und ihn auch mal in den Mund nehmen, aus.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Fallschutzsand selbst werde aber nur bei Verunreinigung oder starkem Bewuchs ausgetauscht – also eben dann, wenn er nicht mehr ausreichend polstern könne. Die Stadt habe bereits probiert, die Sandflächen durchzusieben. Dies habe aber nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.

Austausch des Sandes kostet 20.000 Euro

Allein für den Austausch des Sandes gibt die Stadt Burgwedel Riessler zufolge jährlich 20.000 Euro aus. „Die ganze Aktion wird bis Mitte Mai dauern“, schätzt er. Insgesamt werden laut Riessler in diesem Jahr 40 der 50 städtischen Spielplätze wieder für die Spielsaison fit gemacht. Darunter sind nicht nur öffentlich zugängliche Plätze, sondern auch Spielflächen der Kitas.

Dass die Arbeiten nun am Drachenspielplatz im Amtspark beginnen, ist nicht dem Zufall geschuldet. „Da ist am meisten los“, sagt Riessler. Die Stadt habe die Arbeiten bewusst auf die kommende Woche gelegt, damit die Kinder an diesem Wochenende bei dem schönen Wetter noch einmal toben könnten. Ab Montag, 14. März, bis Freitag, 18. März, wird der Spielbereich des Drachenspielplatzes dann voll gesperrt sein.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Wetter scheint den Plänen der Stadt entgegenzukommen. Nach den schönen und sonnigen Tagen in dieser Woche sieht die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die kommende Woche etwas trüber aus.