Kleinburgwedel

Mit 60 Jahren ist der ehemalige CDU-Ratsherr Jürgen Henke verstorben: Der Kleinburgwedeler engagierte sich von 1991 bis 1996 sowie von 2001 bis 2011 im Burgwedeler Rat, zudem gehörte er dem Ortsrat Kleinburgwedel von 1991 bis 1996 an.

Dabei setzte der Landwirt auf unterschiedlichen Themengebieten seine Schwerpunkte. So wirkte er über Jahre als Vorsitzender des Tiefbau- und Umweltausschusses mit und schob unter anderem Diskussionen über Wasserspiele auf dem Domfrontplatz ebenso an wie Verkehrsberuhigungen an Wohnstraßen oder die zeitnahe Erneuerung der Bahnhofstraße in Kleinburgwedel. Dort folgte er im September 2011 nicht der Haltung seiner Partei – sondern sprach sich für die Interessen seines Dorfes aus und stimmte mit den Grünen, die Sanierungsplanung zügig anzugehen.

„Er hat sich vieler Themen angenommen“, sagt sein Weggefährte Walter Sonnefeld, der Henke als durch und durch politischen Menschen bezeichnet. Er habe viele Bücher dazu gelesen und informative Sendungen angeschaut, um sich eine Meinung bilden und diese auch vertreten zu können. Dabei habe die Landwirtschaft wegen seines Milchviehbetriebs einen besonderen Stellenwert eingenommen. Gleichwohl habe er den Betrieb vor einigen Jahren wegen einer Erkrankung aufgeben müssen.

Die Nachricht vom Tod überrascht dennoch viele Weggefährten: Noch in diesem Monat hatte Jürgen Henke am Dienstabend der Feuerwehr teilgenommen, der er 45 Jahre angehört hatte. Über Jahre wirkte er zudem als Vorstand der Jagdgenossenschaft und engagierte sich in Sportvereinen.

Jürgen Henke hinterlässt drei Söhne und seine Ehefrau.

Von Antje Bismark