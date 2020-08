Großburgwedel

28 Stolpersteine erinnern seit Ende 2019 vor der Grundschule Großburgwedel an die Säuglinge osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen. Diese waren wenige Meter entfernt im Winter 1944/1945 im sogenannten Polenheim zu Tode gekommen und dann an unbekannter Stelle auf dem Friedhof an der Thönser Straße begraben worden. „Geraubte Leben“ heißt das Buch, in dem ihr Schicksal aufgearbeitet wird. Die Arbeit an dieser Dokumentation war die Grundlage aller Recherchen, die zu diesem Thema erfolgt sind. Und das Ergebnis dieser Arbeit spiegelt sich mittlerweile auch im bereits vor Jahren errichteten Mahnmal auf dem Großburgwedeler Friedhof wider. Es erinnert an die Opfer der NS-Zeit und des Zweiten Weltkrieges.

Schülerinnen aus Großburgwedel legen im November 2019 auf jeden Stolperstein einen Engel und eine Blüte. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Unbekannte hatten das erste Mahnmal zerstört

Die Debatte um ein Mahnmal hatte über Jahre hinweg einen Teil der Stadtgespräche bestimmt. Dies ging auch weiter, als Unbekannte das weitgehend aus Glas errichtete erste Mahnmal kurz nach seiner Enthüllung im November 2009 zerstört hatten. Es traf damals die Tafeln, auf denen die Namen von 142 Soldaten zu lesen waren. Unter den Namen fanden sich auch sechs Angehörige der Waffen-SS. Die Stadtverwaltung hatte dazu im Vorfeld unter anderem bei der Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg um Rat gefragt. Jüdische Verbände hatten das Projekt dennoch scharf kritisiert.

Nach der Zerstörung des ersten folgte 2012 der Bau des zweiten Mahnmals, das auch heute noch unangetastet zentral auf dem Friedhof gegenüber dem Rathaus steht. Um eine gute Lösung zu bekommen, hatten Ortsrat und Stadt sich im Vorfeld wissenschaftlich begleiten lassen und Textänderungen gegenüber dem ersten Mahnmal vorgenommen.

Das Mahnmal zur Erinnerung an die NS-Opfer steht zentral auf dem Friedhof in Großburgwedel. Quelle: Frank Walter

Stadtverwaltung hat den Text des Mahnmals ändern lassen

„Mit jedem Menschen verschwindet ein Geheimnis aus der Welt“: Dieses Zitat des Dramatikers und Lyrikers Friedrich Hebbel prangt auf der weißen Gedenktafel an die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen in der Zeit von 1933 bis 1945. Die graue Tafel daneben listet die Opfernamen samt Geburts- und Sterbedaten auf: ermordete Juden, Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene, polnische Zwangsarbeiter, drei unbekannte KZ-Häftlinge, drei Opfer der sogenannten Euthanasie – und auch die Säuglinge der polnischen und sowjetischen Zwangsarbeiterinnen, die an Unterernährung und mangelnder Versorgung im Polenheim gestorben waren.

Doch wer besonders aufmerksam nachliest, der entdeckt in der Namensliste einige Veränderungen, und das geht auf die Arbeit von Irmtraud Heike und Jürgen Zimmer zurück. Die Historikerin und der freie Journalist hatten im Vorfeld der Stolperstein-Verlegung für die verhungerten Babys viereinhalb Jahren ausführlich zur Burgwedeler NS-Geschichte geforscht. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Dokumentation „Geraubte Leben. Spurensuche: Burgwedel während der NS-Zeit“ (VSA Verlag Hamburg).

Frau starb nicht 1941, sondern erst Jahrzehnte später

Die zusätzlichen Informationen, die sie dabei unter anderem in Archiven und bei Interviews gewannen, fanden nicht nur Widerhall in ihrem Buch, sondern nun auch auf dem Mahnmal. Die Stadt hat mittlerweile einige Namensschreibweisen anpassen lassen, auch Geburts- und Sterbedaten wurden geändert. Einer der Säuglinge, ein Mädchen, wird nun nicht mehr auf der grauen Tafel aufgeführt. Auch bei ihm habe es sich um das Kind einer Zwangsarbeiterin gehandelt, das früh gestorben sei. Der Säugling sei aber nicht im Polenheim untergebracht gewesen, erläutert Burgwedels Ordnungsamtsleiterin Andrea Stroker. Sie hatte mit Heike, Zimmer und anderen den Arbeitskreis Stolpersteine gebildet.

Haben die Geschichte des Großburgwedeler Polenheims erforscht: die Historikerin Irmtraud Heike und der Journalist Jürgen Zimmer. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Weitere Änderungen sollen noch möglichst schnell folgen. So steht im Nachnamen dreier Geschwister aus dem Kreise der Sinti und Roma fälschlicherweise ein „h“, zu einer weiteren Frau ist mittlerweile das konkrete Sterbedatum bekannt. Besonders frappierend ist eine Änderung in der Rubrik der Euthanasie-Opfer, die nun schnell erfolgen soll: Die aufgeführte Frau ist nicht wie bislang vermerkt 1941 gestorben, sondern erst sehr viel später als 89-Jährige. „Ihre Spur hatte sich verlaufen, der Name wird nun gelöscht“, kündigt Stroker an.

Für sie ist es nach wie vor erstaunlich, wie viele Erkenntnisse die Historikerin Heike und der Journalist Zimmer durch ihre Recherche gewonnen haben. Diese auch auf das Mahnmal zu übertragen, „das war uns ein inneres Bedürfnis“, so Stroker. Sie persönlich sei besonders froh, dass man die eine Frau nun von der Gedenktafel tilgen könne – weil sie eben nicht, wie bislang vermutet, der NS-Zeit zum Opfer gefallen war, sondern erst in den Neunzigerjahren im hohen Alter starb.

