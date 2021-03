Großburgwedel

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Vor der Tür der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) an der Gartenstraße in Großburgwedel weisen bereits Plakate auf das neue Corona-Schnelltestzentrum hin. Nähert man sich dem Eingang, öffnet sich die Tür automatisch. Im Haus angekommen, müssen Besucher zunächst die Hände desinfizieren. Am Eingang liegen außerdem Registrierzettel mit Informationen über den Corona-Test aus. Ist alles ausgefüllt, geht es weiter zum Abstrich.

„Alles in allem dauert das ganze Prozedere rund fünf Minuten“, sagt Matthias Thäle, Regionalleiter Nord beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), der die Teststation mit aufgebaut hat. Danach heißt es weitere 15 Minuten warten, bis das Ergebnis vorliegt.

Schnelltestzentrum geht Montag in Betrieb

Nach der Burg-Apotheke hat nun auch die Stadt Burgwedel zusammen mit dem DRK ein dezentrales Schnelltestzentrum eingerichtet. Getestet wird ab Montag, 22. März. Vorerst stehen zwei Teststraßen in den Räumen an der Gartenstraße 10 zur Verfügung.

Ein vierköpfiges Team des DRK entnimmt die Probe aus der Nase. Wer sich testen lassen möchte, der muss sich nicht vorher anmelden – jeder kann einfach vorbeikommen. Pro Stunde können bis zu 25 Abstriche durchgeführt werden. Getestet wird montags bis freitags jeweils von 12 bis 16.30 Uhr.

Anton Verschaeren, DRK-Vorstandsvorsitzender, zeigt den zweiten Testbereich in der Seniorenbegegnungsstätte. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Lediglich Menschen ohne Symptome sollen zu uns kommen“, betont Thäle. Gedacht sind die Schnelltests für Menschen, die Großeltern oder die Familie besuchen wollen. Der Test gebe ihnen im Hinblick auf die Ostertage vorab eine Sicherheit, die Angehörigen nicht mit Corona anzustecken.

„Sollte es nicht klappen, steuern wir nach“

Thäle geht davon aus, dass sich auch ohne Terminvergabe vor der SBS keine großen Schlangen bilden werden. Aber: „Das ist meine erste Pandemie, und ich kann es im Vorfeld nicht zu 100 Prozent abschätzen“, gesteht er. „Sollte es nicht klappen, steuern wir nach“, sagt der 39-Jährige. Dann würde ein dritter Testbereich in der SBS eingerichtet werden. Sollte das nicht reichen, müsste bei einem großen Ansturm doch noch eine Onlineterminvergabe eingerichtet werden.

Matthias Thäle (rechts) entnimmt den Abstrich bei Bürgermeister Axel Düker. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Einrichtung des Schnelltestzentrums setzte die Stadt in Zusammenarbeit mit dem DRK um. Die Räume zu finden, war nicht das Problem. Die SBS ist seit zwölf Monaten geschlossen. „Das ging alles ganz fix“, berichtet Bürgermeister Axel Düker (SPD), der sich bereits vor dem offiziellen Start für ein Pressefoto den Abstrich entnehmen ließ. Übrigens mit negativem Testergebnis.

Träger des Schnelltestzentrums ist der Pflegestützpunkt Burgwedel. Er gehört zur Sozialstation Burgdorf. „Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem DRK bestand bereits, da das DRK-Team die städtischen Mitarbeiter sowie die Feuerwehr getestet hatte“, berichtet Düker.

Fachpersonal entnimmt Proben

Anton Verschaeren, Vorstandsvorsitzender des DRK in der Region Hannover, begrüßte bei der Begehung des Testzentrums die Kooperation mit der Stadt. Die Stadt stellt die Räume zur Verfügung, das DRK übernimmt alles Weitere rund um die Tests. Normalerweise seien Ehrenamtliche für diese Aufgabe vorgesehen, die vorher geschult werden. In Großburgwedel greife das DRK aber auf Fachpersonal aus dem Pflegedienst zurück, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Ab Montag beginnt das DRK mit den Schnelltests in der Seniorenbegegnungsstätte an der Gartenstraße 10. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Seit dieser Woche bewilligt die Region Hannover Anträge von Einrichtungen und Apotheken, die kostenlose Bürgertests anbieten. Aktuell liegen 41 Anträge vor. 18 von ihnen genehmigte die Verwaltung bereits – und stündlich kämen weitere Genehmigungen hinzu, berichtet Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region. Voraussetzung für die Genehmigung sei neben einem Test- und Hygienekonzept die Zusage, positive Schnelltestergebnisse unmittelbar dem Gesundheitsamt zu melden.

„Wir freuen uns, dass es in großen Teilen des Regionsgebiets die Bereitschaft gibt, Schnelltestzentren einzurichten“, sagt die Gesundheitsdezernentin. Die Bewilligung der Region ist eine der Voraussetzungen, um starten zu können. Nach einer Genehmigung durch die Region, müssen sich die Einrichtungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) über die Abrechnungswege verständigen.

„Das ist der richtige Weg aus der Pandemie“

Anfang dieser Woche beantragte auch die Stadt Burgwedel die Genehmigung für das Testzentrum an der Gartenstraße, sagt Düker. Die Verwaltung habe zügig die Erlaubnis erhalten. Denn: „Je mehr Menschen sich testen und impfen lassen, desto besser“, sagt der Bürgermeister. „Das ist der richtige Weg aus der Pandemie.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier