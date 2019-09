Großburgwedel

Ein wichtiger Tag für die Burgwedeler Schüler: Bürgermeister Axel Düker und Markus Kellner, Bereichsleiter der Projektentwicklungsgesellschaft Depenbrock, unterzeichneten am Dienstag im Rathaus den Vertrag über den Neubau des Traktes für die Sekundarstufe I des Gymnasiums und der Drei-Feld-Sporthalle. Damit endet eine lange Planungsphase. Im kommenden Frühjahr rollen die Bagger an, ab Juli 2021 sollen die Schüler in den neuen Räumen unterrichtet werden.

Vertragswerk mit 342 Seiten

Dass die Vertragsunterzeichnung für ihn alles andere als eine normal Angelegenheit sei, stellte Düker klar, noch bevor er seine Unterschrift unter das 342 Seiten starke Vertragswerk setzte. „In der vergangenen Nacht bin ich zwei- oder dreimal aufgewacht“, berichtete er von einem eher unruhigem Schlaf. „Man unterschreibt schließlich nicht jeden Tag einen 16-Millionen-Euro-Vertrag“, erklärte er. „Ich zumindest nicht.“

Ein gemeinsamer Campus für Gymnasium und IGS

Wie teuer der neue Campus Burgwedel insgesamt wird, steht allerdings noch nicht fest. Denn die beiden Neubauten sind nur ein Teil des Projektes. Zwei weitere gehören noch dazu. Das sind die Sanierung eines Teils des Gymnasiums für die Oberstufe und die Anlage des Außengeländes. Letzteres soll künftig sowohl von den Schülern des Gymnasiums als auch der IGS genutzt werden. „Unser Ziel ist es, die beiden Schulen möglichst eng zu verzahnen. Schließlich wechseln einige Schüler nach der zehnten Klasse von der Gesamtschule auf das Gymnasium“, sagte Düker.

Eine Homebase für jeden Jahrgang

Mit dem Bau werden für das Gymnasium nicht nur neue Räumlichkeiten geschaffen, es werden zugleich auch die Grundlagen für ein neues pädagogisches Konzept der Schule gelegt. Darum waren Schüler, Eltern und Lehrer in die Planungen eingebunden. Die Klassenräume gruppieren sich künftig um eine Homebase. Jeder Jahrgang der Klassen fünf bis zehn erhält solch einen Treffpunkt. „Hier können Schüler freie Zeit verbringen oder zusammen lernen. Wichtig ist: Sie sollen sich in der Schule wohl fühlen“, sagte Burgwedels Erste Stadträtin Christiane Concilio. Und schob gleich noch eine kleine Liebeserklärung hinterher: „Am liebsten möchte ich jetzt noch einmal Schülerin sein und dann auf diese Schule gehen“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Die Schüler jedenfalls werden künftig mehr Platz im Gymnasium haben. Die neuen Klassenräume sind 80 Quadratmeter groß und damit rund 20 Quadratmeter größer als die bisherigen. „Das schafft Raum für Differenzierungen innerhalb der Klassen“, erläuterte Düker.

So soll der Eingang zur neuen Drei-Feld-Halle am Gymnasium gestaltet werden. Quelle: Visualisierung: Depenbrock

Sporthallen : Erst Neubau, dann Abriss

Eine positive Nachricht ist die Vertragsunterzeichnung auch für die Burgwedeler Sportvereine. Denn: Der am Dienstag unterzeichnete Vertrag regelt nicht nur den Schulneubau, sondern auch den Abriss der beiden kleinen alten Hallen und den Neubau der Drei-Feld-Halle. Festgeschrieben ist, dass die alten Hallen erst nach der Eröffnung der neuen Halle abgerissen werden. „Es wird weder für den Sportunterricht in den Schulen noch für die Trainingszeiten der Vereine Einbußen geben“, sagte Düker. Damit rückte die Stadt von ihren bisherigen Überlegungen ab. Zunächst war geplant, die alten Hallen schon während des Neubaus abzureißen. Das hätte jedoch zu erheblichen Einschränkungen für Schulen und Vereine geführt.

Berliner Büro plant die Schulsanierung

