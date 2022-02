Großburgwedel

Das im Dezember gestartete Impfangebot im Rathaus werden Stadt und DRK Region Hannover erst einmal nicht fortführen. „Weitere Impftermine im Rathaus in Zusammenarbeit mit dem DRK sind derzeit nicht geplant“, sagt Ordnungsamtsleiterin Andrea Stroker. Allerdings stünde sie weiterhin mit dem DRK im Austausch. Bei Bedarf würden sie aber wieder Impftermine für Erwachsene oder Kinder anbieten.

Die Stadt hatte das Angebot im Dezember gestartet und war auf große Resonanz gestoßen. Deshalb wurde es bis in den Januar hinein verlängert. Zuletzt war aber die Nachfrage nach Impfungen auch in Burgwedel zurückgegangen. Insgesamt wurden dort laut Angaben des DRK mehr als 600 Personen bis Ende Januar geimpft. Generell sei die Impfquote leicht zurückgegangen, sagt eine Sprecherin. Das zeigen auch die Zahlen der Region für das Impfzentrum an der Kokenhorststraße. Bis Ende Januar wurden dort seit Anfang Dezember insgesamt 3200 Menschen geimpft – davon aber nur knapp 700 im neuen Jahr.

Mehr als 100 Kinderimpfungen in Burgwedel

Dort wurden im Januar auch Impfungen für Kinder angeboten und laut Regionssprecherin Christina Kreutz gut angenommen. Insgesamt 109 Kinder hätten so ihre Impfung durch die mobilen Teams erhalten. „Allerdings war ein erheblicher Teil der Kinder nicht angemeldet, sodass einige Kinder, die online für eine Impfung registriert worden waren, nicht versorgt werden konnten“, sagt Kreutz. Daher bitte die Region eindringlich darum, sich vorab für die Kinderimpftermine online auf www.impfportal-niedersachsen.de anzumelden. Für die Zweitimpfungen der Kinder in Burgwedel am Sonnabend, 19. Februar, haben sie bei der Erstimpfung bereits ein Formular für den nächsten Termin erhalten.

Am Freitag, 4. Februar, bieten die mobilen Impfteams der Region wieder Impfungen im ehemaligen Autohaus an der Kokenhorststraße von 10 bis 16 Uhr an. Weiter geht es dann am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. Februar, zu den gewohnten Uhrzeiten. Impfwillige sollten einen Ausweis und, falls vorhanden, einen Impfpass mitbringen. Zudem sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die notwendigen Impfunterlagen sollten möglichst im Vorfeld ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden. Sie sind auf der Website des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de abrufbar.

Von Alina Stillahn