Burgwedel

Eine Fahrradtour hatte den elfjährigen Tamino Bitterkleit nach Celle geführt, wo er in der Fußgängerzone mit seinem Vater ein Eis zur Stärkung leckte. Eine andere Tour führte nach Hambühren, weitere Fahrten gingen mit dem neuem Mountainbike in den Solling. Auf 380 Kilometer brachte es Tamino am Ende der dreiwöchigen Aktion Stadtradeln. Insgesamt legten die angemeldeten 460 Burgwedeler gemeinsam 112.500 Kilometer zurück. „Das ist ein neuer Rekord“, sagte der ADFC-Ortsvereinsvorsitzende Steffen Timmann bei der Präsentation der Zahlen im Rathaus.

Im Vergleich mit den weiteren Kommunen der Region Hannover landete Burgwedel bei den absoluten Zahlen auf Rang vier. Bei der Umrechnung der absolvierten Kilometer auf die Gesamteinwohner (die relative Zahl) belegte die Kommune sogar Rang zwei – hinter Wennigsen. Bürgermeister Axel Düker lobte die enorme Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Damals legten die Burgwedeler lediglich rund 65.000 Kilometer zurück. „Es ist besonders toll, dass sich viele Schüler beteiligt haben“, sagte der Bürgermeister. „Schließlich möchten wir diese möglichst auf dem Fahrrad haben – und nicht im Auto.“

Anzeige

Gymnasium bringt es auf 16.600 Kilometer

Das 98-köpfige Team des Gymnasiums strampelte gewaltig und kam am Ende auf rund 16.600 Kilometer. Einsame Spitze war dabei Zwölftklässler Christoph Plenefisch. Der 17-jährige Nachwuchsradfahrer kam allein auf 1350 Kilometer. „Ich fahre im Langenhagener Verein. Da braucht man Ausdauer und Kraft“, sagte er. Aber auch zum Spaß bewegt er sich gerne auf zwei Rädern fort: „Auf diese Weise sieht man in der Natur ganz viele Dinge.“ Fünftklässler Fabian Mann war vor dem Stadtradeln nicht gerade bekennender Radler, wie er selber zugab. „Durch die Touren mit Papa durch die Wälder hatte ich aber gemerkt, dass das richtig Spaß macht. Außerdem bin ich anschließend viel entspannter“, sagte der Elfjährige.

Weitere HAZ+ Artikel

Die IGS und Oberschule nahmen mit insgesamt 54 Personen teil und kamen immerhin auf fast 9500 Kilometer. Lehrer Mirco Wünsch hatte sich zwei Ziele für den dreiwöchigen Aktionszeitraum gesteckt, von denen er nur eines erreichte. „Ich wollte mehr Kilometer als mein Chef haben“, sagte er lachend. Das sei ihm geglückt. Das zweite, es auf 100 Kilometer zu bringen, missglückte. „Da kam die Geburt des Kindes dazwischen“, erklärte er.

Bürgermeister Düker radelt im Rathausteam am meisten

Als gutes Beispiel ging – besser gesagt: fuhr – Rathauschef Axel Düker voran. Er brachte es auf 470 Kilometer und war damit Spitzenreiter aller beteiligten 17 Rathausmitarbeiter. „Ich fahre mit der Familie ganz viel Rad“, sagte er. „Im Ort bin ich auf zwei Rädern zudem schneller, als wenn ich das Auto nutze.“ Doch nicht nur für Jüngere ist die Teilnahme am Stadtradeln interessant. „Es macht Spaß und ist ein Anreiz, auch weitere Strecken auf zwei Rädern zurückzulegen“, sagte die 80-jährige Irmelin Avenarius aus Großburgwedel. Sie fuhr unter anderem bis nach Mellendorf. „Ich bin nicht mehr so gut zu Fuß, deshalb ist das Fahrradfahren für mich lebensnotwendig“, erklärte sie.

Spitze beim Stadtradeln ist die Stadt Hannover mit insgesamt 1,2 Millionen Kilometern gewesen. Garbsen (230.000) und Laatzen (114.000) landeten auf den weiteren Plätzen. Bei den relativen Zahlen kamen die Pattenser hinter Wennigsen und Burgwedel auf Rang drei. In der gesamten Region beteiligten sich 13.500 Menschen an der Aktion. Diese kamen insgesamt auf rund 3 Millionen Kilometer. Weitere Ergebnisse gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de.

Von Mark Bode