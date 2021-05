Burgwedel

Der Countdown zum Stadtradeln 2021 läuft: Von Sonntag, 6. Juni, bis einschließlich Sonnabend, 26. Juni, gilt es für alle Burgwedeler, kräftig in die Pedalen zu treten und damit etwas fürs Klima zu tun. Beflügelt vom tollen Ergebnis im vergangenen Jahr hofft Steffen Timmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Burgwedel wieder auf einen der vorderen Plätze in der Regionswertung. An elf Stellen im Stadtgebiet prangt seit Sonnabend das Stadtradeln-Logo auf dem Radweg. In Kreidefarbe aufgebracht und an Stellen mit hoher Radfahrerdichte wie der Eisdiele an der Von-Alten-Straße, am Bahnhof und am Schulzentrum platziert, soll das auch jene motivieren, die bisher noch nicht dabei waren bei diesem Wettbewerb.

„2020 war in Burgwedel ein Super-Jahr für das Stadtradeln“, sagt Timmann, der die Aktion mit Anja Hansch von der Stadt Burgwedel koordiniert. In Vergleich zum Vorjahr seien die gefahrenen Kilometer fast verdoppelt worden: 460 Burgwedeler fuhren zusammen mehr als 112.500 Kilometer, also etwa zweieinhalb mal um die Erde. Damit schaffte es Burgwedel bei den absoluten Kilometern in der Region Hannover auf Platz 4, bei den Kilometern pro Einwohner sogar auf den zweiten Platz. „Als wir 2013 angefangen haben, war die norddeutsche Tiefebene ein großer weißer Fleck, jetzt ist es ein echter Ballungsraum“, sagt Heiko Söhnholz vom Fachbereich Verkehr bei der Region Hannover. Etwa 13.500 Teilnehmer hatten sich – verteilt auf die 21 Regionskommunen – im vergangenen Jahr beteiligt.

Stadtradeln ist Wettbewerb und nützt der Gesundheit

„Die Corona-Pandemie hat das Stadtradeln vorwärts gebracht, auch wenn wir das zuerst nicht gedacht haben“, sagt Söhnholz. So hätten sicher einige das Rad anstelle von Bus und Bahn genutzt, andere das Fahrradfahren als willkommene Abwechslung für sich entdeckt. Eine von ihnen ist die 15-jährige Anna Spechale. „Es ist einfach noch mal eine ganz andere Motivation“, sagt sie. Aufmerksam geworden war sie über eine Bekanntmachung in ihrer Schule. Dass ihre Nachbarn ebenfalls mitradelten, sei schön gewesen. Doch auch der Wettbewerbscharakter motivierte: „Ich gehe zur IGS. Und wir haben natürlich versucht, besser zu sein als das Gymnasium“, sagte sie lachend. Auch wenn das 2020 nicht klappte: Angemeldet hat sie sich bereits wieder.

Ein Schönwetterradler ist Karl-Heinz Düvel definitiv nicht. Der 67-jährige Engenser beginnt nahezu täglich den Tag mit einem Stündchen auf dem Rad. Dazu kommen Touren in die Region und drum herum. Tagestouren, „radelnde Heimatkunde“, nennt er das. Etwa 5000 Kilometer kommen so jährlich zusammen. Er schätzt am Radfahren den positiven Effekt auf die Gesundheit – und am Stadtradeln „dass man auch mal dahin fährt, wo man sonst nicht so hinkommt.“ Als Mitglied des Stadtradel-Teams des Laufclub Burgwedel (LCB) brachte er es 2020 auf 645 gefahrene Kilometer und 94,8 Kilogramm eingespartes CO2. Auch in diesem Jahr radelt er wieder für den LCB. Die nächste Tour soll auf dem Grünen Ring rund um Hannover führen.

Auf Rad steigen, um das Klima zu schützen

Eher gemächlich mag es Irmelin Avenarius. Die 81-Jährige fährt eher kurze Strecken innerhalb Großburgwedels „weil man da gut auf das Auto verzichten kann und sollte“. Aber auch mal nach Bothfeld zu ihrer Tochter, nach Mellendorf oder Fuhrberg. Für sie ist 2021 die Stadtradeln-Premiere. „Ich wollte schon ganz lange mitmachen, wegen des Klimaschutzes. Aber das Online-Anmelden habe ich mir nicht zugetraut“, sagt sie. Das übernimmt nun Steffen Timmann. „Wer da Probleme hat, kann sich gerne bei Frau Hansch oder mir melden. Wir helfen gerne“, sagt er. Mitmachen kann jeder, der in Burgwedel wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder dort zur Schule geht. Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/burgwedel möglich.

