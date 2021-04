Großburgwedel

Den erhofften Badespaß im Großburgwedeler Freibad wird es wohl so schnell nicht geben. Eigentlich sollten am 1. Mai die ersten Schwimmer in das dann frisch sanierte Becken springen können. Aber daraus scheint nichts zu werden. Grund dafür ist aber nicht der Fortgang der Sanierungsarbeiten, so Bürgermeister Axel Düker (SPD), sondern eine neuerliche Corona-Verordnung des Landes. Die kursiert derzeit als Entwurf und sieht unter anderem vor, dass Bäder vorerst geschlossen bleiben – mindestens bis zum 9. Mai.

Im Gespräch: Mitglieder der Ratsparteien informieren sich über den Fortgang der Arbeiten im Großburgwedeler Freibad. Quelle: Thomas Oberdorfer

Das kommt den Arbeitern auf der Baustelle des Großburgwedeler Freibades sicher nicht ungelegen. Denn es ist zwar schon vieles geschafft, aber einiges bleibt auch noch zu tun. Wie es im Detail aussieht, darüber informierten sich jetzt Mitglieder der Ratsfraktionen bei einem Rundgang über die Baustelle. Wer sich im Bad umschaut, dem fällt zuerst der große Betonblock auf, der als Insel das Schwimmerbecken verkleinert. Der Block erhält noch ein Holzdeck, das die Badegäste nutzen können. Gebaut wurde der massive Betonklotz, um den dahinter liegenden Sprungbereich zu vergrößern. So kann künftig gleichzeitig geschwommen und gesprungen werden – ohne dass eine Aufsicht den Bereich dauerhaft im Blick haben muss.

Auf diesen beiden massiven Betonsockeln soll der neue Sprungturm aufgebaut werden. Quelle: Thomas Oberdorfer

Noch allerdings ist von dem neuen Sprungturm nichts zu sehen. Der soll am Dienstag, 27. April, angeliefert werden, kündigt Düker bei dem Rundgang an. Ein Autokran hievt die vormontierte Sprunganlage auf die bereits gegossenen Fundamente. Anschließend muss der Turm mit einem Ein- und einem Drei-Meter-Brett nur noch mit dem Fundament verschraubt werden.

Zu kalt für den Fliesenleger

Doch längst nicht alles läuft derzeit glatt. Kopfschmerzen bereiten den Bauplanern die noch ausstehenden Fliesenarbeiten. „Drohen Nachtfröste, können die nicht ausgeführt werden“, erläutert Düker. Darum ruhen diese Arbeiten derzeit. „Sollte es wärmer werden, sind die Arbeiter sofort wieder auf der Baustelle.“ Ebenfalls noch nicht erledigt sind die Pflasterarbeiten rund um das große Schwimmbecken. „Aber dies lässt sich schnell machen“, sagt Bauamtsleiter Oliver Götze. „Die Baufirma kommt in den nächsten Tagen mit drei Verlegetrupps, dann geht das ganz fix.“

Noch Baustelle, aber wenigen Wochen soll der Badebetrieb starten: der Bereich vor den Umkleidekabinen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Auch wenn in Kürze die Bauarbeiter abrücken werden: Ganz abgeschlossen ist die Sanierung des Freibades damit noch nicht. „Um die Wärmehalle kümmern wir uns später, gegebenenfalls erst nach der Badesaison“, kündigt Düker an.

Dazu hat er eine gute Nachricht für Stadtkämmerer Christian Möhring parat: „Wir liegen bislang im Budget.“ Das beträgt für die Sanierung des Freibades mitsamt der Wärmehalle 1,3 Millionen Euro.

Von Thomas Oberdorfer