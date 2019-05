Das Radfahren fürs Klima geht in die nächste Runde. Vom 19. Mai bis 8. Juni wetteifern wieder zahlreiche Kommunen in der Region Hannover um die meisten gefahrenen Kilometer beim bundesweiten Stadtradeln. Burgwedel ist wie in den Vorjahren auch am Start – und sucht jetzt möglichst viele Teilnehmer.