Die Sternsinger-Aktion der katholischen St.-Paulus-Gemeinde in Burgwedel fällt wegen der Corona-Pandemie am Dreikönigstag anders aus als gewohnt. Gruß und Segen werden nicht von kostümierten Kindern überbracht – sondern kommen per Kuvert ins Haus. Eine Ausnahme macht die Kirche für die Altenheime.