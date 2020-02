Großburgwedel

Gedenken an die Opfer der Nazi-Diktatur: Stolpersteine vor der Grundschule Großburgwedel sollen an 28 Säuglinge osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen erinnern, die im sogenannten Polenheim im Winter 1944/1945 zu Tode kamen. Die Ausstellung, die dieses Thema begleitet, ist noch bis Dienstag, 25. Februar, im Rathaus zu sehen.

Sie informiert über die Hintergründe und zeigt zeitgeschichtliche Exponate, die auch im Buch „Geraubte Leben“ abgebildet sind. Unter anderem sind Gegenstände aus dem Umfeld des jüdischen Arztes Albert David aus Burgwedel zu sehen, der sich 1940 angesichts der anrückenden Gestapo selbst tötete. Die Ausstellung mit ihren berührenden Dokumenten will an die Schicksale der Menschen in Großburgwedel zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erinnern und den Opfern ein würdiges Andenken bereiten.

Die Ausstellung im ersten Obergeschoss des Rathauses, Fuhrberger Straße 4, in Großburgwedel ist bis Dienstag, 25. Februar, montags von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, dienstags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr zu sehen.

Von Gabriele Gerner