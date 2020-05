Burgwedel

Das Amtsgericht Burgwedel hat in einem bewaffneten Nachbarschaftsstreit einen vorläufigen Waffenstillstand erreicht. Beide Streitparteien ließen sich von Amtsgerichtsdirektor und Strafrichter Michael Siebrecht jetzt zu einem Täter-Opfer-Ausgleich bewegen –mit dem Ziel, den Dauerkonflikt beizulegen. Damit konnte das Gericht das Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen eine Frau, die auf ihren Nachbarn mit Pfefferspray losgegangen war, vorläufig einstellen.

Frau geht auf Nachbarn mit Pfefferspray los

Nachbarschaftsstreitigkeiten finden sich, so sie in Eigenregie partout nicht aus der Welt zu schaffen sind, gern vor Zivilgerichten wieder, wo die Rechthaberei mithilfe von Rechtsanwälten und erklecklichem materiellen Aufwand schon mal auf die Spitze getrieben wird. Nicht so in diesem Fall, der in einem gutbürgerlichen Wohnviertel in Burgwedel derart eskalierte, dass eine Frau gegen den Mann von nebenan zum Mittel der Gewalt griff und die Pfefferspray-Dose zückte. Der Nachbar erstattete Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Und so landete die Sache bei Richter Michael Siebrecht.

Der hätte die Straftat wie jede andere verhandeln können. Am Ende hätten, je nach Ergebnis der Beweisaufnahme, ein Freispruch oder eine Verurteilung gestanden. Siebrecht entschied sich für einen anderen Weg und versuchte sich als Friedensstifter. Noch bevor er die Hauptverhandlung formal eröffnete, nahm er dazu die beiden streitenden Parteien – der attackierte Nachbar und dessen Mutter waren als Zeugen geladen – ordentlich ins Gebet.

Der Konflikt dauere seit sechs Jahren an. Niemandem sei geholfen, wenn sich das ewig so weitergeht, warb der Richter für seine Friedensinitiative: „Es liegt mir am Herzen, dass unter Nachbarn ein pfleglicher Umgang herrscht.“ Einen Versuch sei es doch wert, sich mit professioneller Hilfe noch einmal zusammenzusetzen, die Perspektive und nach einem Ausweg zu suchen.

Richter mahnt: „Sie vergeben eine Chance!“

Einfach machten es die Streitparteien dem Richter nicht. Insbesondere die beiden Zeugen hatten offenkundig auf eine Bestrafung der ihnen lästigen Nachbarin gehofft und versuchten dem Richter nun begreiflich zu machen, warum ihre Geduld erschöpft sei. Die Frau fahre extralaut mit ihrem Motorrad am Grundstück vorbei, werfe Papiertaschentücher in den Garten, mache Krach mit Tröten und Rasseln und Videoaufnahmen mit einer Kamera, von verächtlichen Äußerungen ganz zu schweigen, beschrieb der Sohn die missliche Lage. Aus seiner Mutter, einer Therapeutin, brach es heraus: „Bei mir ist das Maß voll. Ich habe alles getan und glaube nicht, dass sie das will. Sie ist ein böser Mensch. Ich möchte Abstand.“

Richter Siebrecht ließ sich nicht beirren: „Sie vergeben eine Chance!“ Immerhin hatte sich die Angeklagte bereits zum Täter-Opfer-Ausgleich erklärt. „Wenn das weiter so konfrontativ läuft, wird die Situation ja nicht besser“, redete der Richter Mutter und Sohn ins Gewissen, die sich nach einer langen halben Stunde erweichen ließen, einen letzten Versuch zu wagen.

Der Richter stellte daraufhin das Strafverfahren für die Dauer von sechs Monaten vorläufig ein. So lange haben die Beteiligten nun Zeit, sich dem Mediationsverfahren bei der Waage in Hannover, einem gemeinnützigen Zentrum für Mediationsverfahren und Konfliktschlichtung, zu stellen. Sollte das erfolgreich sein, werde er das Strafverfahren endgültig einstellen. „Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft“, entließ der Richter die Streithähne.

