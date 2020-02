Fuhrberg

Nach einem halsbrecherischen Überholmanöver in Fuhrberg ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht gegen den noch unbekannten Verursacher.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 4 Uhr früh auf der Mellendorfer Straße (L310) am Fuhrberger Ortseingang aus Richtung Mellendorf kommend. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein VW Passat in Grün-Metallic, überholte innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit höherer Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug und streifte beim Wiedereinordnen seitlich einen entgegenkommenden weißen Mazda, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Celle, eine Sofortfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Mazda wurde fast an der kompletten Fahrzeugseite beschädigt.

Ist der Unfallverursacher geblitzt worden?

Die Polizei, Telefon (05139) 9910, bittet nun um Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer des überholten Wagens sollte sich melden. Möglicherweise hat er sich das Kennzeichen des Unfallverursachers gemerkt. Die Polizei will aber auch die Aufnahmen der nahen Blitzersäule ansehen, vielleicht hatte diese den Raser erfasst.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter