Großburgwedel

Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonntag die Verglasung einer Straßenlaterne am Fritz-Reuter-Weg in Großburgwedel. Sie warfen gegen 1 Uhr einen Stein auf die Leuchte. Aufgrund der Geräusche wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam. Sie beobachteten mehrere Personen in der Nähe des Tatorts, konnten allerdings keine nähere Beschreibung geben.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer