Thönse

In Thönse regt sich deutlicher Protest gegen Neubaupläne. 12,50 Meter sollen die nächsten Mehrfamilienhäuser im Dorf in den Himmel ragen – das ist einigen Thönsern und Thönserinnen zu hoch. Sie wissen, wovon sie reden: Schließlich sind auf der einst ältesten Hofstelle an der Langen Reihe in den vergangenen Monaten bereits ähnlich hohe zweigeschossige Mehrfamilienhäuser entstanden. Kommen auf dem ehemaligen Dombrowski-Grundstück am unmittelbar benachbarten Strubuschweg nun noch größere Bauten hinzu?

Seit Wochen schon mehren sich die Gerüchte, dass dort ein Investor bauen will: Wiederum zu hoch, zu groß, zu breit – alles nur für die Rendite, wie einige meinen. Die Pläne wurden dem Ortsrat bereits vorgestellt. Nun hat sich die CDU-Fraktion rund um Ratsherr Klemens Koss entschlossen, die Nachbarn über die ersten Ideen des Bauunternehmens zu informieren. Zwei Mehrfamilienhäuser sind auf dem Grundstück laut Koss geplant – 12,50 Meter hoch, zweigeschossig und mit 30 Parkplätzen davor. Bis zu 20 Parteien sollen dort zur Miete leben können, sagt Koss. Der Region Hannover liegt allerdings noch kein Bauantrag oder eine Voranfrage vor.

Die meisten Häuser am und um den Strubuschweg sind eingeschossig gebaut. Bis auf die zwei noch nicht bezogenen Mehrfamilienhäuser an der Langen Reihe gleich gegenüber dem ehemaligen Dombrowski-Grundstück. „Wenn wir uns hier mal umschauen, fügen sich diese Häuser nicht in die Umgebung ein“, sagt Koss am Sonntag bei einem Treffen mit Anliegerinnen und Anliegern, Nachbarn sowie Politikern vor dem Areal.

Auf dem ehemaligen Dombrowski-Grundstück sollen zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Quelle: Alina Stillahn

Pläne bereiten Nachbarn schlaflose Nächte

Martin Victor ist mit seiner Familie gerade erst aus dem Urlaub gekommen. Als er von den Plänen hörte, habe ihm das zwei schlaflose Nächte bereitet. Seine Familie müsste mit einer massiven Verschattung ihres Hauses rechnen, da die geplanten Neubauten bis auf fünf Meter an ihren Zaun heranreichen sollen, sagt er.

Daniela Dietrich macht sich hingegen vor allem um ihre Privatsphäre Sorgen. Würden die neuen Häuser tatsächlich bis auf vier Meter an ihr Grundstück gebaut werden, dann könnten ihr die neuen Mieter direkt ins Haus gucken. Sie habe bereits darüber nachgedacht wegzuziehen. Doch auch die Verkehrssituation macht den Anliegern und Politikern zu schaffen. Sie befürchten, dass dann die Straße mit Autos zugestellt wird. „Der Strubuschweg wird nicht mehr befahrbar sein“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister Andreas Krüger (CDU). Zumal das auch der direkte Weg zum Thönser Kindergarten ist.

„Wir sind auch eine Dorfgemeinschaft“

Christian Büchtmann, wie Koss Stadtrat für die CDU, sorgt sich auch um das soziale Miteinander. „Da kommen Leute rein, die sich nicht für das Dorf interessieren“, sagt er. Dass man sich nicht mal wie jetzt am Sonntag Eier oder ein Stück Butter über den Zaun reicht, befürchtet auch Victor. Nachbar Wilken Helms macht sich hingegen Sorgen um die Vereine und Institutionen im Dorf: „Die leben ja davon, weil die Leute hier bleiben wollen.“

Zu hoch und zu breit finden die Kritiker auch das Mehrfamilienhaus an der Langen Reihe gleich gegenüber dem Grundstück am Strubuschweg. Quelle: Alina Stillahn

Am meisten ärgert am Sonntag die Umstehenden aber, dass die Stadtverwaltung aus ihrer Sicht bislang untätig geblieben ist. Vor knapp drei Jahren hatte sich der Ortsrat für die Änderung der mehr als 20 Jahre alten örtlichen Bauvorschrift eingesetzt, erinnert sich Koss. Im Mai 2019 beschloss der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss, dass die Verwaltung tätig werden soll. Leon Herlt vom Bauamt der Stadt sagt dazu, dass zunächst die Satzung für Kleinburgwedel hätte erarbeitet werden müssen. „Man braucht für solche Vorhaben eigentlich immer fachlichen Rat.“ Nun aber habe die Stadt ein Büro aus Hannover beauftragt, auch der Ortsrat solle weiter mitreden dürfen.

Neue Vorschriften kommen wahrscheinlich zu spät

Von der Satzung erhoffen sich die Politiker vor allem, dass dort eine verbindliche Höhe für neue Bauvorhaben festgelegt wird. Doch im Burgwedeler Rathaus gibt es Skepsis. Man müsse abwarten, zu welchem Ergebnis die Fachleute kommen, denn die Ortschaft Thönse sei „divers“ bebaut, sagt Herlt. Zudem sei eine detaillierte Regelung immer angreifbarer. Für unmöglich hält er eine solche Vorschrift aber nicht.

Doch im Falle des Strubuschwegs kommt eine solche Regelung wahrscheinlich ohnehin zu spät. Was viele Anwohnerinnen und Anwohner dabei besonders ärgert: Sie hätten vor Jahren genau dort nur anderthalbgeschossig und weniger hoch bauen dürfen. Erst bei den Mehrfamilienhäusern an der Langen Reihe sei das anders entschieden worden. Bei einem Bauantrag prüft die Fachbehörde nämlich auch, ob sich die Bebauung ihrer näheren Umgebung anpasst. Die Entscheidung könnte im Falle des Strubuschwegs auch anders ausfallen als noch bei den Mehrfamilienhäusern an der Langen Reihe, sagt Herlt.

Alle die, die sich am Sonntagmorgen am Strubuschweg versammelt haben, betonen, dass sie nicht grundsätzlich gegen die Schaffung neuen Wohnraums sind – aber eben in Maßen. Sie planen nun, selbst aktiv zu werden und Unterschriften zu sammeln, die sie dann an die Verwaltung schicken wollen. Und auch der Ortsrat, der im September neu gewählt wird, will noch einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauamts nach Thönse laden. „Damit wir unsere Ängste und Sorgen noch einmal formulieren können“, sagt Koss.

Von Alina Stillahn