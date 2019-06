Energieversorger Avacon feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einer Fahrradtour und einem Tag der offenen Tür in Engensen. Besucher können am 3. Juli für den guten Zweck in die Pedale treten, sich aber auch über den Ausbau des Leitungsnetzes informieren, das Avacon gerade im Stadtgebiet saniert.