Burgwedel/Bissendorf

Der Sturm Kirsten bescherte am Mittwoch den Freiwilligen Feuerwehren aus Burgwedel einen arbeitsreichen Tag. Die Retter mussten zu insgesamt sechs Einsätzen ausrücken. Verletzt wurde durch den Sturm niemand. In allen Fällen galt es Bäume oder Äste von den Straßen zu räumen.

Birke fällt in Zeitlupe um

Als Erstes hielt gegen 14 Uhr in Großburgwedel eine 20 Meter hohe Birke den Sturmböen nicht mehr Stand. Der Baum knickte an der Bissendorfer Straße um. Kurz hinter der Dammstraße legte er sich quer über die Fahrbahn. Das Besondere: Der Baum fiel in Zeitlupe um. Nach den ersten schweren Böen wackelte die Birke bereits bedenklich, doch sie blieb zunächst stehen. „Erst als die Polizei vor Ort war und die Straße bereits abgesperrt hatte, kippte der Baum schließlich um“, schilderte der Großburgwedeler Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger den Beginn des ersten Einsatzes seiner Truppe. Unterstützt von einem Radlader des Bauhofs räumte die Feuerwehr die Straße frei.

Die Straße ist dicht: Die Feuerwehr Großburgwedel entfernt einen umgestürzten Baum von der Bissendorfer Straße. Quelle: Carsten Rüdiger

Die nächsten Einsätze ließen in Großburgwedel dann nicht lange auf sich warten. Gegen 15.15 Uhr brach am Mühlenbruchdamm ein dicker Ast einer alten Eiche ab. Außerdem kippte am Bahnhofsplatz gegen 15.30 Uhr noch ein kleiner Baum um. Das waren die beiden letzten Sturmeinsätze für die Großburgwedeler Feuerwehr an dem Tag.

Ast hängt in Höhe der Windschutzscheibe

Die nächsten kräftigen Sturmböen sorgten gegen 18 Uhr in anderen Ortsteilen für Schäden – in Kleinburgwedel und Oldhorst. Die Kleinburgwedeler Feuerwehr musste fast zeitgleich zwei Einsätze abarbeiten. Am Würmseeweg, kurz hinter der Autobahnbrücke, hing ein dicker Ast mitten über der Straße. „In Höhe der Windschutzscheibe“, schilderte Ortsbrandmeister Florian Leisenberg die Situation. Ein weiterer dicker Ast war an der Gartenstraße in Kleinburgwedel abgebrochen und musste beseitigt werden.

Und auch die Oldhorster Feuerwehr musste Spuren wegräumen, die der Sturm Kirsten hinterlassen hatte. Mitten im Ort hatte eine Böe einen Baum gespalten. Ein Teil drohte abzubrechen. Den sägten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr ab. Dabei wurden sie von ihren Kollegen aus Thönse unterstützt.

Durch den Sturm ist an der Bissendorfer Straße auf Höhe des ehemaligen Schweizerhauses ein Baum abgebrochen. Quelle: Leona Passgang

Bissendorfer Feuerwehr erledigt Einsatz in Burgwedel

Eigentlich hätte es für die Großburgwedeler Feuerwehr sogar noch einen vierten Einsatz gegeben. An der Bissendorfer Straße war ein weiterer Baum umgestürzt. In der Höhe des ehemaligen Schweizerhauses blockierte er die Fahrbahn. Obwohl der Bereich klar zum Burgwedeler Gebiet zählt, mussten die Großburgwedeler Feuerwehrleute nicht ausrücken. „Unsere Kollegen aus Bissendorf haben sich um den Baum gekümmert“, erklärte Rüdiger. „Wahrscheinlich hat ein Autofahrer aus Bissendorf den umgestürzten Baum entdeckt und dann eben die Bissendorfer Feuerwehr gerufen. Wir sind nicht böse drum, schließlich hatten wir so schon genug zu tun.“

Von Thomas Oberdorfer