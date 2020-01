Premiere beim Suppenfest in Großburgwedel: Erstmalig laden Magnus von Knigge und Christian Behrendt zu dem Essen zugunsten der Ostpreußenhilfe ein. Geschlemmt wird am Sonntag, 16. Februar, im Gemeindehaus von St. Petri. Christian Meyl informiert vor Ort über Hilfsprojekte in Polen.