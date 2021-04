Thönse

Zweimal in Folge auf ein Osterfeuer zu verzichten – das kommt für die Ortsfeuerwehr Thönse nicht in Frage. Und so organisierten die Ehrenamtlichen um Ortsbrandmeister Ingmar Franke bereits am Mittwoch einen Videodreh vor dem Gerätehaus, wie der stellvertretende Ortsbrandmeister Björn Schimkewitsch sagt. „Uns ging es darum, uns wieder ins Gespräch zu bringen nach der langen Pause und den Thönsern auch Hoffnung zu machen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder in der Dorfgemeinschaft treffen“, sagt Schimkewitsch.

Und so begrüßt Franke in dem Video, das die Feuerwehr pünktlich um 19 Uhr am Karsonnabend auf ihrer Homepage, auf ihrer Facebook-Seite und in der örtlichen WhatsApp-Gruppe veröffentlicht hat, die Thönser mit einem kurzen Rück- und einem kurzen Ausblick. Seit einem Jahr, sagt Schimkewitsch, können sich die Ehrenamtlichen gar nicht oder nur eingeschränkt zu Übungen oder Diensten treffen. Auch all jene Feiern, die die Feuerwehr öffentlich ausrichtet und die das Gemeinschaftsgefühl des Ortes stärken, seien ausgefallen. Doch es gebe Hoffnung für das Osterfeuer 2021, bei dem die Thönser wieder zusammen feiern könnten. Mit Fackeln und mit Feuerschalen, wie Franke in dem Video sagt. In dem gut zweiminütigen Film entzündet der Feuerwehr-Nachwuchs zu den Klängen von „Amazing Grace“ des Fanfarenzugs das provisorische Feuer, ehe der Ortsbrandmeister im Namen der Musiker und des Ortsrates allen Zuschauern wünscht: „Bleiben Sie gesund!“

Bereits eine Stunde nach der Veröffentlichung zog Schimkewitsch eine rundum positive Bilanz: „Wir haben nur gute Rückmeldungen erhalten, mehr als 230 Leute haben sich das Video schon angeschaut“, sagt er am Abend. Auch andere Ortsfeuerwehren hätten die Thönser für ihre Aktion gelobt, die „letztlich ein bisschen Osterfeuer-Feeling geben sollte“, wie der stellvertretende Ortsbrandmeister sagt.

Von Antje Bismark