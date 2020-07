Großburgwedel

Aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 gibt es in diesem Jahr nur wenige Abiturienten in Niedersachsen. Und genau das macht es für die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) so schwer, Nachfolger für Juliane Timm und Philipp Jahn zu finden. Beide leisten aktuell ein freiwilliges soziales Jahr ( FSJ) im Sport bei der TSG und „haben einen verdammt guten Job gemacht“, lobte Vereinschef Uli Appel jüngst in der Mitgliederversammlung. Doch Nachfolger sind aktuell nicht in Sicht. „Wir suchen händeringend“, sagt Appel.

Wer vor Ausbildung oder Studium praktische Erfahrungen in der sportlichen Jugendarbeit sammeln will und zwischen 17 und 26 Jahren alt ist, kann dies bei der TSG mit einem zwölfmonatigen FSJ in Vollzeit tun. Beginn ist zum 1. August oder 1. September. Klassische Aufgabengebiete sind Unterstützung der Übungsleiter beim Kinder- und Jugendtraining sowie die Betreuung von Sportangeboten an Partnerschulen. Auch das Planen und Durchführen von Veranstaltungen wie Ferienpassaktionen, Jugendfreizeiten und Kinderzeltlager gehören dazu. In der Geschäftsstelle erhalten die FSJler Einblicke in Organisation, Verwaltung, Datenverarbeitung und Öffentlichkeitsarbeit.

Anzeige

Bewerbungen per Post oder E-Mail

Interessenten sollten kontaktfreudig, freundlich, hilfsbereit und teamfähig sein sowie Spaß an der Bewegung und Erfahrung im Vereinssport haben. Bewerbungen nimmt der TSG per Post an die Turnerschaft Großburgwedel, Hannoversche Straße 51, 30938 Burgwedel sowie per E-Mail an mail@tsg-info.de entgegen. Weitere Informationen gibt es auch unter Telefon (05139) 3490.

Von Sandra Köhler