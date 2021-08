Großburgwedel

Die Herzsportgruppen der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) gehen nach den Sommerferien wieder an den Start. Dabei ist das bestehende Hygienekonzept des Vereins weiterhin einzuhalten.

Los geht es am Montag, 6. September, 15 Uhr, zuerst in der Seniorenbegegnungsstätte Burgwedel. Ab Dienstag, 7. September, 19.30 Uhr, treffen sich die Herzsportler in beiden Hallen der Grundschule Großburgwedel. Ab Mittwoch, 8. September, 16 Uhr, wird in der neuen Halle der Grundschule Großburgwedel trainiert. Und ab Dienstag, 21. September, 15.50 Uhr, darf dann auch in der neuen Turnhalle des Gymnasiums gesportelt werden.

Die genauen Kurszeiten und Teilnahmebedingungen finden sich im Internet auf www.tsg-info.de.

Von Sandra Köhler