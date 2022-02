Großburgwedel

Die Idee hatten sie schon sehr lange. „Wir waren schneller als Corona, haben uns das vorher überlegt“, sagt Ulli Appel und lacht. Der Vorsitzende der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) meint die energetische Sanierung samt Errichtung einer neuen Lüftungsanlage im TSG AktivCenter. Dass die Anlage in den Trainingsräumen pro Stunde sechs bis acht Mal einen kompletten Luftaustausch schafft, ist in Corona-Zeiten elementar wichtig. Und dies war in jüngster Vergangenheit nicht das einzige Projekt der TSG – sie hat zudem ihren Gerätepark erneuert und damit das vorhandene Angebot deutlich erweitert. Den letzten Kraftakt dieser Art gab es 2012.

Das AktivCenter der TSG hat sich neu aufgestellt. Quelle: Stephan Hartung

Im Herbst 2020 begann die Planung, der Bau startete genau ein Jahr später. Zwar fehle für die Lüftungsanlage noch ein Wärmetauscher, sagt Appel – er ist aber zufrieden. Und zwar nicht nur über die zu erwartende Energiekosteneinsparung von jährlich 500 Euro, sondern auch über die Inbetriebnahme der neuen Geräte Ende Februar. Die TSG erweitert dadurch ihr Spektrum vom bisher klassischen Training mit Herz-Kreislauf-Geräten sowie Fitness- und Kraftgeräten um die Bereiche Rehabilitation und Koordination, Functional Training und Beweglichkeitstraining. „Dabei decken wir alles ab und bedienen alle Alters- und Zielgruppen“, betont Trainer Christian Roth.

Dies ist der große Trainingsraum, rechts im Hintergrund beginnt der neue Nebenraum. Quelle: Stephan Hartung

Insgesamt beträgt die Gesamtinvestition 420.000 Euro. Davon entfallen 75.000 Euro auf die Geräteanschaffungen, der Rest auf die energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen. Dazu gehören der Aufbau neuer Wände (und eine Verkleinerung des Gastronomiebereichs), eine Erweiterung des Bürotrakts und die Verlegung der Sauna. Von der Gesamtsumme hat die TSG 260.000 Euro selbst bezahlt beziehungsweise einen Kredit aufgenommen. Für die verbleibenden 160.000 Euro hat der Verein Zuschüsse erhalten: 100.000 Euro vom Landessportbund Niedersachsen, 10.000 Euro von der Stadt Burgwedel, 48.000 Euro aus dem Projekt eco-Sport der Region Hannover und 2500 Euro vom Regionssportbund Hannover.

Ulli Appel zeigt das Herzstück der neuen Lüftungsanlage. Quelle: Stephan Hartung

Trainingsbereich wächst um 120 Quadratmeter

Mit dem Umbau steigt die Trainingsfläche im Center auf mehr als 400 Quadratmeter: Neben dem bestehenden 290 Quadratmeter großen Hauptraum ist noch ein 120 Quadratmeter großer Nebenraum entstanden. Dafür sind natürlich auch mehr Geräte nötig. „Wir waren in Gelsenkirchen beim Hersteller und haben uns die Sportgeräte genau angeschaut und ausprobiert“, berichtet Roth. Und was den Trainern Spaß gemacht hat, motiviert auch die Mitglieder im AktivCenter. „Wir bemerken bei ihnen eine große Freude, die neuen Geräte ausprobieren zu können und sich von uns Trainern erklären zu lassen“, sagt Britta Hodgkinson. Neu sind beispielsweise Beweglichkeitsgeräte, Sprossenwände, Stabilisations- und Gleichgewichtsgeräte sowie ein sogenannter Functional-Turm.

Britta Hodgkinson erklärt Eckart Reisch ein Gerät. Quelle: Stephan Hartung

Apropos Mitglieder: Der Vorsitzende Appel hofft auf einen neuen Schub. Während der Corona-Zeit ist die Zahl der Mitglieder von 2800 auf 2200 zurückgegangen, im AktivCenter von 600 auf 500. „Aber wir merken, dass es wieder anzieht“, sagt er. „Es ist ja auch jetzt schöner als zwischendurch, als die Mitglieder zwischen Staubschutzwänden trainieren mussten – wir mussten es aber so machen, weil wir solch hohe Fördergelder sonst nicht mehr bekommen hätten.“ Mit der steigenden Nachfrage will sich die TSG auch personell verändern und sucht Trainer, die zum Team hinzustoßen wollen. Interessierte können sich im AktivCenter unter Telefon (05139) 409701 melden.

Von Stephan Hartung