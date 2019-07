Großburgwedel

Jeweils im Frühjahr und Spätsommer bieten die lizenzierten Übungsleiterinnen Susanne Jensen und Antonia Schmid für die Walking-/Nordic-Walking-Abteilung der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Mit viel Freude und Ehrgeiz hatten die Einsteiger beim diesjährigen Frühjahrskurs an insgesamt acht Abenden die Grundtechniken der gelenkschonenden Ausdauersportart erlernt. Bei der Bewegung an der frischen Luft wurden gleichermaßen das Herz-Kreislauf-System trainiert und die Muskeln gestärkt.

Nordic Walking: Vier Termine pro Woche

Bis Ende September bietet die Abteilung nun vier Termine pro Woche an, bei denen gemeinsam in der Gruppe, aber durchaus mit unterschiedlichem Tempo trainiert wird. Montags treffen sich die Interessieren von 18 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz Auf der Ramhorst sowie dienstags von 10 bis 11 Uhr, mittwochs von 18 bis 19 Uhr und freitags von 15 bis 16.30 Uhr jeweils auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof in Großburgwedel. Ein Einstieg ist grundsätzlich immer möglich. Fragen beantwortet Jensen unter Telefon (05139) 9704486 oder nach einer E-Mail an walking@tsg-info.de.

Von Frank Walter