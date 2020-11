Großburgwedel

Der Corona-Teil-Lockdown, der am Montag, 2. November, in Kraft tritt, zwingt Sportvereine wieder zu besonderer Kreativität. „Diesmal sind wir besser vorbereitet“, sagt Nils Budde, Geschäftsführer der Turnerschaft Großburgwedel (TSG). Der Verein mit 2700 Mitgliedern bietet wöchentlich von Montag bis Sonnabend insgesamt 16 Kurse im Internet an.

Von Rückenfit und Yoga über Tabata und Zumba bis zu Bodyworkout und Pilates ist alles dabei. Einige Kurse sind für vormittags geplant, andere folgen am Nachmittag. „Die Uhrzeiten können wir bei Bedarf aber auch anpassen“, kündigt der Vereinsvorsitzende Uli Appel an. Beispielsweise, wenn sich wieder vermehrt Menschen in Kurzarbeit befinden sollten oder von daheim arbeiten und sich die Zeit frei einteilen können.

Anzeige

Kurse laufen über das Videoportal Zoom

Schon ab Anfang Oktober hatte sich der Vereinsvorstand auf erneute Einschränkungen eingestellt. Alle Kursleiter wurden deshalb frühzeitig instruiert und bieten ihre Kurse – wie im Frühjahr – mit einer Länge von 30 Minuten bis zu eineinhalb Stunden an. Alle interessierten Vereinsmitglieder können sich über die Videoplattform Zoom zuschalten. „Auch Externe können zwei-, dreimal reinschnuppern und müssen sich dann entscheiden, ob sie dabei bleiben möchten“, sagt Budde. Die Zugangsdaten sowie eine Zoom-Anleitung sind auf der Internetseite www.tsg-info.de erhältlich.

Budde ist mit der Entscheidung zum Teil-Lockdown nicht einverstanden. „Da wurde die große Keule geschwungen. Es gibt nur schwarz oder weiß, es wird nicht differenziert“, kritisiert er. Der Geschäftsführer sieht zwar keine große Austrittswelle auf die TSG zukommen, sagt aber deutlich: „Es fehlen uns derzeit die Neueintritte.“ Er rechnet damit, dass die Zahl der Mitglieder in den nächsten Monaten um etwa 10 Prozent sinken könnte.

Von Mark Bode