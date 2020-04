Großburgwedel

Normalerweise ist es für Ieva Stelmokas nicht ungewöhnlich, vor vielen Menschen Übungen vorzuführen. Sie gibt stets laute Anweisungen, und die 20 bis 30 Teilnehmer ihres Rückenfit-Kurses setzen diese dann für sich um. Doch derzeit beschleicht die 40-Jährige in den ersten Minuten ihres Kurses ein etwas mulmiges Gefühl. „Es ist schon ein wenig komisch, einfach total ungewohnt“, sagt Stelmokas. Denn anders als sonst sieht sie ihre Kursteilnehmer nicht. Dafür sehen alle die Trainerin: Stelmokas stellt ihr Handy an einer Halterung in ihrem Wohnzimmer auf, meldet sich bei der Online-Plattform Zoom an und wartet, bis es 10 Uhr ist – dann geht es los.

Neben Stelmokas bieten noch weitere Trainer der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) in Zeiten der Coronavirus-Pandemie Kurse im Internet an, weil Sport in Gruppen behördlich untersagt wurde. Zum Angebot zählen unter anderem Tabata, Zumba sowie Bauch und Rücken. Über die Woche verteilt sind es insgesamt acht Einheiten. „Wir wollen das Maximum rausholen und nicht in Vergessenheit geraten“, sagt der Vereinsvorsitzende Uli Appel.

Anzeige

Greift in Zeiten ohne Coronavirus selbst mehrmals wöchentlich zur Hantel: TSG-Vorsitzender Uli Appel. Quelle: Thomas Oberdorfer

Weitere HAZ+ Artikel

Bis zu 100 Teilnehmer turnen vor dem Bildschirm

Die Vereinsmitglieder sind offenbar froh über das ungewöhnliche Angebot im Internet und nehmen dieses in großer Zahl wahr. „Wir haben meist über 30 Anmeldungen“, sagt Appel zufrieden. Zudem hat er erfahren, dass in vielen Fällen nicht nur eine Person allein daheim vor dem Laptop mitturnt. „Es sind öfter zwei oder drei, wir hatten sogar schon eine ganze Familie mit fünf Personen dabei“, berichtet der Vorsitzende. Also könne man von 80 bis 100 Personen ausgehen, die jede Einheit absolvieren.

„Es drängt die Menschen danach, sich zu bewegen. Das ist schließlich Lebensqualität“, meint Appel. Entsprechend ist er froh, dass sich nach der behördlichen Anordnung zur Kontaktsperre Mitte März vier Trainer bereit erklärt haben, ihre Kurse online anzubieten. „Da zeigt sich, wer eine richtige Rampensau ist“, sagt er lachend. „Zwei Meter vor der Kamera zu stehen, dabei immer eine ruhige Stimme behalten und locker bleiben – das schafft nicht jeder“, lobt er seine Trainer.

Besondere Herausforderung für die Trainer

Auf der Suche nach der für die TSG geeigneten Internetplattform stießen die Verantwortlichen schließlich auf eine, bei der externe Beobachter keine Kommentare abgeben können. Bei Zoom ist es so, dass die Mitglieder einen Zugangscode erhalten, sich mit diesem einloggen und ihre eigene Kamera und das Mikrofon ausschalten sollen. Sie sind somit unsichtbar für die Übungsleiter. „Das macht es für uns natürlich schwerer. Wir müssen jede Bewegung ganz genau ansagen, damit die Leute es richtig nachmachen können“, sagt Stelmokas. In der Halle beim gemeinsamen Sport seien die Trainer in der Lage, Fehler der Teilnehmer zu erkennen und zu korrigieren. „Vor der Kamera sehen wir natürlich nichts.“

Gibt derzeit Kurse per Internet: TSG-Trainerin Ieva Stelmokas. Quelle: TSG Großburgwedel

Ein weiteres Hindernis kann gelegentlich auch die Technik sein. Da wollte Trainerin Stelmokas etwa ihren Kurs an einem Mittwochvormittag Anfang April bei schönem Sonnenschein in den heimischen Garten in Burgdorf verlegen und von dort die Übungen vormachen. „Doch es hat mit der Internetverbindung nicht geklappt. So musste ich doch wieder ins Wohnzimmer umziehen“, sagt sie. Immerhin war sie nicht allein: Ihr Mann Andrius Stelmokas, Drittliga-Handballer bei der TSV Hannover-Burgdorf II, absolvierte die Übungen gleich mit.

Auch andere Abteilungen werden kreativ

Appel lobt, wie kreativ das Team der TSG um ihn herum sich in dieser Krisenzeit zeige. Die Abteilung Rope Skipping – damit ist Seilspringen gemeint – zum Beispiel hat in einem passwortgeschützten Bereich auf der Plattform Youtube Videos mit Übungen eingestellt. „Auf den Videos sieht man aber, dass es da noch ganz schön kalt draußen war“, meint Appel mit einem Lachen. Der Vorsitzende denkt mit seinen Abteilungsleitern nun darüber nach, solch ein Angebot auch auf andere Sparten auszudehnen. „Man benötigt aber immer jemanden, der die Technik beherrscht, und einen, der vor der Kamera steht.“

Abseits vom Sportgeschehen bietet die TSG zudem Unterstützung für die Bewohner in Burgwedel an. „Unsere FSJ-ler würden beispielsweise Hunde ausführen oder für ältere Menschen einkaufen gehen“, sagt Appel. Doch dieses Angebot werde bislang noch selten wahrgenommen. „Das liegt aber daran, dass in Burgwedel die Nachbarschaft noch gut funktioniert. Außerdem sagen Ältere ungern, dass sie Hilfe benötigen“, meint der Vorsitzende.

Ein TSG-Mitglied fordert Mitgliedsbeitrag zurück Ulli Appel, Vorsitzender der Turnerschaft Großburgwedel, ist gewöhnlich nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Das Schreiben eines Mitglieds, das ihn kurz nach Inkrafttreten der behördlichen Verordnungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie erreichte, schaffte das dann aber doch. Dieses Mitglied habe in dem Brief eine Erstattung des Mitgliedsbeitrags gefordert, weil Sport nicht den gesamten März über angeboten werden konnte. „Da hat eine Person tatsächlich in der Situation nichts Besseres zu tun“, ärgert sich Appel noch immer. Er hat das Schreiben ignoriert, sich allerdings bei einem Rechtsanwalt informiert. „Der Jurist bestätigte, dass es rechtlich unbestritten ist. Die eingezogenen Beträge sind statthaft“, so Appel. Zweimal im Jahr – im Januar und im Juli – bucht der Verein von den Mitgliedern den Beitrag ab. Der Vorsitzende betont, dass rechtlich ein Abbuchen im Sommer möglich ist. Aber moralisch hat er dabei noch seine Bedenken, wenn bis zu dem Zeitpunkt kein Sport im normalen Umfang beginnen kann. Erfreulich für Appel: „Bei 2800 Mitgliedern im Verein ist das eine Schreiben wirklich marginal.“ Alle anderen hätten verstanden: „Ein Verein ist Gemeinschaft, und das muss gepflegt werden. Das geht nur, wenn man zusammenhält.“ Zum 1. April hat der Verein die neun voll sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Durch die eigenen Vereinsgebäude fallen weiter Energiekosten an, Fachverbände bestehen zudem auf ihre Beitragszahlungen. Der TSG-Vorstand hat eine Förderung bei der N-Bank beantragt. Zudem lobt Appel die Zusammenarbeit mit der Stadt Burgwedel und dem Regionssportbund: „Die unterstützen uns sehr gut.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode