„Aktiv und nachhaltig von der Jugend für die Jugend“ – so lautet das Motto, unter dem Trainer der Handballjugend der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) ihr zweitägiges Sommercamp im Stadion Auf der Ramhorst organisiert haben. Dabei standen nach Aussage von TSG-Pressewart Thomas Hoevetborn jene Übungen im Vordergrund, bei denen die jungen Teilnehmer ihren Körper mobilisieren und zugleich den Zusammenhalt des Teams stärken sollten.

Training in Kleingruppen

Mit dem Angebot, das unter anderem auch verlängerte Trainingszeiten umfasste, reagierten die Organisatoren auf die aktuellen Vorgaben. „Wir wollten nach der Corona-Pause aber auch Normalität in den Alltag zurückkehren lassen“, sagte Hoevetborn. Die Handballer trainierten in Kleingruppen und hielten sich an die strengen Hygienevorschriften. Für Abkühlung sorgten Wasser aus Baukübeln und Wasserbomben. Der Abteilungsleiter Reiner Gutte meint, dass das Angebot etwas Abwechslung gebracht hat. Für die Vorbereitung auf die kommende Saison hoffe er, dass das Training in der Halle bald wieder möglich sei.

Wer Lust darauf hat, beim Handballtraining reinzuschnuppern, den lädt die TSG jederzeit ein. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.tsg-info.de und unter Telefon (05139) 3490.

