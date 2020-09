Großburgwedel

Langsam kehrt in den Sportvereinen nach dem Corona-Lockdown Normalität ein. Am Montag starteten die 30 Abteilungen der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) wieder mit ihrem regulären Trainingsbetrieb. Grundlage ist dabei ein mit der Stadt abgestimmtes Hygienekonzept. Aber es gelten zudem Einschränkungen und Ausnahmen in einigen Abteilungen.

Aerobic: Maximal 15 Personen können am Training teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Jeder Teilnehmer muss eine eigene Matte mitbringen.

Anzeige

aktivCenter: Für das TSG aktivCenter gilt nach wie vor eine Beschränkung der Teilnehmerzahl im Kursbetrieb auf zwölf Personen. Anmeldungen zu den Kursen erfolgen zurzeit unter Telefon (05139) 409701.

Weitere HAZ+ Artikel

Badminton: Da für den Trainingsbetrieb nur begrenzt Plätze in der Halle zur Verfügung stehen, ist die Teilnehmerzahl eingeschränkt. Voraussetzung für die Trainingsteilnahme ist eine Online-Anmeldung. Näheres dazu auf der TSG-Homepage. Der Verein bittet darum, dass Spieler eigene Schläger zum Training mitbringen.

Basketball: Für den Trainingsbetrieb werden die Teilnehmer gebeten, einen eigenen Ball mitzubringen.

Erwachsenenturnen: Voraussetzung für die Trainingsteilnahme ist eine Online-Anmeldung. Informationen dazu auf der TSG-Homepage.

Herzsport: Der Trainingsbetrieb bleibt eingeschränkt. Der Abteilungsvorstand hat den aktiven Mitgliedern in einem Rundschreiben die Möglichkeiten erläutert und bittet um Rückmeldung bei den Übungsleitern.

Prävention & Rehabilitation: Den Kurs Sturzprophylaxe bietet die TSG bis zu den Herbstferien bei trockener Witterung im Stadion Auf der Ramhorst an. Die beiden Übungsstunden Rehasport werden zusammengefasst und bis auf Weiteres mittwochs in der Zeit von 14 bis 15 Uhr in den Räumlichkeiten des TSG aktivcenters angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine ärztliche Verordnung. Den Kurs Ganzkörperfitness bietet der Verein dienstags in der Zeit von 19 bis 20 Uhr bei guter Witterung im Freien im Stadion Auf der Ramhorst an. Kursteilnehmer müssen eine Matte und/oder Handtuch mitbringen.

Skigymnastik: Die Teilnehmer treffen sich vorerst im Freien im Stadion Auf der Ramhorst. Auch sie werden gebeten, eine Matte und/oder Handtuch mitzubringen.

Sport für Menschen mit geistiger Behinderung: Die Angebote der Abteilung ruhen bis auf Weiteres.

Rope-Skipping: Das Sportangebot in der Halle ruht. Geplant sind zwei Workshops im Stadion Auf der Ramhorst. Nähere Infos folgen.

Volleyball: Das Training der Jugend I startet am 14. September wieder.

Von Thomas Oberdorfer