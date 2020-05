Großburgwedel

Schluss mit der Sportabstinenz: Die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) öffnet am Mittwoch, 27. Mai, ihr aktivCenter an der Hannoverschen Straße wieder. Wegen des Coronavirus hatten die Mitglieder von Burgwedels größtem Sportverein wochenlang auf das Training dort verzichten müssen. Doch ganz so wie vorher wird es nicht sein: Da der Verein die behördlichen Auflagen zum Infektionsschutz erfüllen muss, gibt es Einschränkungen und Auflagen.

Training nur mit Anmeldung

Wer trainieren will, braucht einen Termin. Die Reservierungen werden ab Mittwoch, 7 Uhr, unter Telefon (05139) 409701 entgegengenommen. Die Trainingszeit ist auf 90 Minuten pro Person begrenzt. Umkleideräume, Duschen, Saunen und Terrasse bleiben geschlossen, Sportler müssen sich also zu Hause umziehen und mit einem großen Handtuch zur reservierten Zeit einfinden. Kurse werden, wenn auch im reduzierten Umfang, wieder angeboten; diese hat das Trainerteam an die Vorgaben der Landesregierung angepasst und dabei darauf geachtet, ein abwechslungsreiches Angebot zusammenzustellen.

Anzeige

Auch für die Kurse sind Anmeldungen notwendig. Diese sind verpflichtend und maximal zwei Tage im Voraus möglich. Da die Trainingszeiten dokumentiert werden, sollen die Mitglieder ihre Karten am Check-in selbstständig durch den Scanner ziehen. Es dürfen nur selbst mitgebrachte Trinkflaschen benutzt werden; Getränke und andere Produkte werden nicht verkauft. Trainingsgeräte wie Therabänder, Tubes und Balance Pads können aus hygienischen Gründen nicht genutzt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Abstandsregeln gelten auch beim Sporteln

Vor und nach dem Training müssen die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert werden. Dafür stehen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Die Toiletten sollen nur im Notfall benutzt werden. Ansonsten gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.

Während der Trainingszeit sind durchgehend Betreuer vor Ort. Diese kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Damit auch alle Sportler sicher trainieren können, bittet das Team des TSG-aktivCenters: „Komm bitte nur, wenn du absolut gesund bist.“ Trainiert werden kann montags, mittwochs und freitags von 7 bis 22 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 22 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Die TSG-Geschäftsstelle ist montags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler